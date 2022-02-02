Военный психоз не признаёт времён года: спецслужбы подогревают панические настроения

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

2 февраля 2022, 17:04

Обострения психических заболеваний чаще происходят осенью и весной. Но военный психоз не признаёт времён года. Этой зимой массовая истерия по поводу «российского вторжения» на Украину достигла пика. Как спецслужбы подогревают панические настроения?



Похоже, мир сходит с ума! Отовсюду, чуть ли не из каждого утюга, вещают о скорой и неизбежной войне с Украиной. Разведки умело играют на человеческих страхах и раздувают милитаристский психоз. «Украинская разведка вывезла секретные файлы и оборудование из штаб-квартиры в Киеве, сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников. По их данным, документы перевезли в безопасные места на западе страны. Издание отмечает, что это может быть одним из внешних признаков подготовки к эскалации». Ранее агентство Reuters сообщило, что «Россия накапливает на границе с Украиной запасы крови и медматериалы, которые позволят оказывать помощь раненым. Эту информацию агентству подтвердили источники в администрации США. Вашингтон расценивает это как ещё одно ключевое свидетельство готовности РФ начать военные действия против Украины». Это фейки, но они больно бьют по психике украинских граждан.



Из-за массовой психической эпидемии в предынфарктном состоянии находится и украинская экономика. По словам президента Зеленского, слухи о войне вымыли из Украины 12, 5 миллиарда долларов инвестиций. И это лишь за месяц. А ведь всеми усилиями насобирали за прошлый год только 6 миллиардов. Притом украинский президент также назвал чрезмерными мерами эвакуацию некоторых западных посольств. Он сравнил это с бегством с «Титаника». За эти высказывания Зеленский уже получил по телефону втык от Байдена. Никому нельзя мешать операции «Пандора». Ещё в прошлом веке в Соединённых Штатах завели проект «Пандора». Целью было научиться управлять поведением людей, влияя на их психику. Руководитель проекта провёл эксперименты на обезьяне и пришёл к выводу, что микроволновое излучение может менять поведение приматов. Исходя из этого, было рекомендовано немедленно начать разработку таких «психотронных установок» в США. Со временем учёные убедили политиков, что с помощью «психотронных генераторов» управлять людскими массами, как приматами, не получится. Но от идей проекта «Пандора» всё равно не спешили отказываться. На роль «психотронных установок» приспособили… телевизоры, мобильные телефоны и компьютеры.



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