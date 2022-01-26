Из кашля и соплей Карпичкова британские спецслужбы пытаются состряпать новое «дело Скрипалей»

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

26 января 2022, 13:01

В Великобритании раздувают очередную шпионскую сенсацию. Объявить России новые санкции хотят за отравление бывшего сотрудника КГБ, ныне предателя-перебежчика Бориса Карпичкова.



Сбежавший из Латвии в Англию экс-сотрудник КГБ Борис Карпичков по почте получил письмо с угрозами. Вскрыв конверт и прочитав бумажное послание, он через пару дней якобы заболел коронавирусом. В связи с предполагаемым отравлением «омикроном» полиция Соединённого Королевства сейчас проводит расследование.



До распада СССР Карпичков работал на Первое главное управление КГБ. Он занимался разведывательными операциями за границей. После 1991 года уже в ФСБ России его перевели в контрразведку и почему-то отправили в Латвию в качестве двойного агента. Там он занимался сомнительными делами и натворил много бед.



Спасаясь от тюрьмы, в 1998 г. Карпичков переехал в Британию. Латвия долгое время требовала его экстрадиции. Последний запрос датирован 2018 годом. В нём бывшего агента КГБ обвиняют в мошенничестве, фальсификации документов и владении оружием. В 2020 г. британский суд отказался удовлетворить латвийское требование о выдаче, так как судья посчитал, что жизни перебежчика могла грозить опасность.



Как заявил Карпичков, ему поступили семь писем с угрозами, с тех пор как в 2019 году британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) передало латвийским властям его личные данные. «Последняя (угроза), в связи с которой полиция проводит расследование, пришла по почте 2 января. В письме говорилось: «Таким предателям, как ты, нет места на земле. Смерть уже в пути». Это послание было запечатано в конверт из пузырчатой плёнки. Спустя непродолжительное время, после того как бывший сотрудник спецслужб открыл конверт, он заболел. У него наблюдались похожие на грипп симптомы «омикрона»: першение в горле, кашель, обильное выделение из носа, повышенная температура тела. Одно из писем, отправленных Карпичкову, было подписано его оперативным псевдонимом. Агент якобы использовал его, когда работал на Россию в Латвии.



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