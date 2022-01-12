Аргументы Недели → Шпионаж 13+

12 января 2022, 17:01

После бегства самого знаменитого перебежчика Эдварда Сноудена АНБ США стало среди профессионалов посмешищем. Там не умеют хранить тайны.



Это же утверждает и автор статьи в американской газете: «Тот факт, что в Интернете недавно появились сверхсекретные хакерские инструменты, которыми пользуется АНБ, вновь привлёк нежелательное внимание к этому невезучему ведомству, которое уже давно ходит ходуном из-за бегства в Москву Эдварда Сноудена, похитившего из АНБ более 1 миллиона секретных документов», – пишет в The Observer эксперт Джон Р. Шиндлер, прежде работавший в АНБ США аналитиком и сотрудником отдела контрразведки. Он напоминает, что утечка хакерских инструментов – не результат «взлома», а чёткая примета того, что в АНБ внедрился новый «крот».



Многие разведки пытались красть секреты АНБ, но только русским удавалось делать это постоянно. Собственно, создание АНБ – отчасти заслуга русского «крота». Уильям Вейсбенд, который долгое время был советским агентом, во время Второй мировой войны внедрился в подразделение армии США, которое занималось разгадкой вражеских шифров. В начале холодной войны Вейсбенд нанёс огромный ущерб, раскрыв информацию о секретных американо-британских программах радиотехнической разведки, направленных против СССР. Вейсбенда так и не судили за шпионаж, а АНБ скрыло его дело.



Затем в СССР сбежали два математика, работавших в АНБ, – Уильям Мартин и Бернон Митчелл. Позднее покончил с собой Джек Данлеп, шофёр директора АНБ, уличённый в шпионаже. А молодой солдат Роберт Липка, прикомандированный к АНБ и имевший доступ к широкому спектру секретной информации, продавал КГБ всё, что мог раздобыть. Кроме Сноудена в АНБ был другой «крот», игравший более важную роль, но его имя так никогда и не было названо официально. Источники указывали на второе внедрение советской разведки в штаб-квартиру агентства, продлившееся более 10 лет и обеспечившее Москве доступ к целому кладу секретной информации, но личность этого изменника осталась загадкой. Руководство агентства никогда не проявляло особой заинтересованности в обнаружении этого или других кротов.



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