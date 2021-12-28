«Их тошнит от блюд из крокодилов и кенгуру»: как отмечали Новый год русские разведчики

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

28 декабря 2021, 14:13

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Ветеран российских спецслужб, полковник в отставке Алексей Иванов рассказал «Аргументам Недели» о том, как отмечали праздники отечественные разведчики.



За время своей работы полковник побывал в разных странах.



- В зарубежных резидентурах всё зависит от местных условий. Например, в Турции мы пили ракию. Закусывали «рыбой в хлебе», - поделился воспоминаниями Алексей Иванов.



По его мнению, лучшим в мире напитком от похмелья является турецкая шалгама.



- Это сок репы, капусты, приправленный острым перцем. По вкусу кисло-солёный, чем-то напоминающий наш рассол. Обычно подаётся холодным вместе с длинными ломтиками чёрной маринованной моркови – тане. Шалгам оживлял даже мертвецки пьяных янычар, - рассказал ветеран спецслужб.



В других странах была иная экзотика.



- В Сингапуре и в Австралии наши резиденты жаловались, что их уже тошнит от блюд из крокодилов и кенгуру, которые часто подавались там на официальных приёмах, – сообщил полковник Иванов. – Мне в Юго-Восточной Азии нередко приходилось есть змей, жареных насекомых и прочую гадость. А в новогоднюю ночь так хотелось сибирских пельменей и солёного огурчика! Впрочем, тут выручал верный тыл разведчика – наши жёны. На праздник даже в самой далёкой стране такую русскую «поляну» накрывали, что пальчики оближешь!



Подробности читайте в материале «Полковник в отставке Алексей Иванов рассказал, как встречают Новый год российские разведчики»





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