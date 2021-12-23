«Золотая молодежь» сначала продаст своих родителей, а потом и родину

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

23 декабря 2021, 17:05

В мировой истории уже есть пример, когда наркозависимые персоны пытались «серьезно» повлиять на межгосударственные отношения между США и тогда еще СССР. Итог для инициативников был безрадостным…



Похоже, что Президент Зеленский и многие его «управленцы» действительно сидят на наркоте, которой их снабжал аж зам. министра МВД Украины…по борьбе с наркотиками Гогилашвили. Отсюда – и бессвязные выступления самого «пана атамана», его заявления о «госперевороте», обезьянья мимика, хроническое шмыганье носом и постоянное выпрашивание у США денег, пушек, полузатопленных катеров, рогаток, кастетов и т.д. для «защиты от России». Когда у человека ломка, ему многое мерещится…



В 1979 г. на городских книжных развалах Америки появился новый бестселлер «Сокол и Снеговик». Автор Роберт Линдси в своем документальном произведении рассказал ошарашенным читателям о представителях «золотой молодежи», добровольно пошедших на вербовку сотрудниками КГБ и долгое время сливавшими нашим спецслужбам важнейшие государственные секреты.



Выходец из семьи высокопоставленных сотрудников ФБР Кристофер Джон Бойс жил в абсолютном достатке и никаких проблем в детстве не испытывал. Его отец, выйдя в отставку, занял высокий пост начальника службы безопасности в известной авиационной компании «Макдо́ннелл-Ду́глас», что позволило малышу взрослеть в мире хиппующей «золотой молодежи». Развлечения были традиционными: бесконечные тусовки, ранние алкоголь и секс, и конечно столь любимые среди тех детишек наркотики. Отец включил свои связи и юноша-недоучка был принят на завидную должность в оборонную фирму TRW, занимавшуюся обработкой секретных данных от американских спутников-шпионов. Со временем специалист-недоучка стал ощущать, что его зарплаты с трудом хватает на любимый «снежок»-кокаин. Он решил выгодно продавать секреты, к которым по долгу службы был допущен. Вопрос – «кому?» перед молодым коммивояжером не стоял: конечно, советским спецслужбам.



Изучив информацию, наши специалисты поняли, что в их руки поступили действительно архиважные сведения. Вскоре Москва дала «добро» на развитие контакта. С агентами-добровольцами начали работать серьезно. За два года Москва выплатила инициативникам более 70000 долларов – сумма для тех лет вполне солидная. Но предатель вместе со своим подельником попались. Далее – следствие, запоздалые признания, суд и приговор: пожизненный срок для… посредника Эндрю Ли и 40 лет – для Бойса. Через три года отсидки так и не привыкший к тюремному «фаст-фуду» Крис Бойс совершает дерзкий побег. На его поиски, как особо опасного государственного преступника и ЦРУ, и ФБР бросает целую армию агентов, но… беглец как в воду канул.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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