За что предателю Владимиру Ветрову французы были готовы подарить хоть Эйфелеву башню

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

13 декабря 2021, 18:38

В 1965 г. в Париже под видом сотрудника «Машприборинторг» приступил к работе некто Владимир Ветров, бывший к тому времени на самом деле сотрудником знаменитого Первого Главного Управления (ПГУ) КГБ СССР.



Председатель Госкомиссии СССР по военно-промышленным вопросам Устинов поставил перед чекистами приватную задачу: как можно больше узнавать всё о новых западных технологиях, их промышленных новинках и сразу передавать информацию советским производственникам. Собственно, будущий министр обороны и маршал СССР Дмитрий Фёдорович Устинов пошел по тому пути, который уже начинал осваивать и соседний социалистический Китай: зачем изобретать велосипед, если на нем уже кто-то катается? У Китая это получилось…



Как-то на московской технической выставке Владимир Ветров столкнулся со старыми французскими друзьями, с которыми в Париже осушил не одну бутылку «Бургундского». Посидели, повспоминали, Ветров попросил кого-то из знакомых передать привет и своему «доброму ангелу» Жаку Прево. Привет был передан и услышан. Вскоре к Владимиру Ветрову профессиональный «подход» сделали уже французы. Тот кокетничать не стал и сразу согласился на сотрудничество: жить на один оклад в столице было некомфортно, а французы пообещали главный бонус аж в 40 тысяч годовых! Так бутылка «Бургундского», банальная дорожная авария и лихие бабки враз превратили коммуниста Ветрова в агента DST Ветрова-«Фэревелла».



Во французском посольстве новому агенту определили связника, которого Ветров время от времени на собственной машине, не опасаясь, возил мимо столичных закрытых «ящиков», подробно комментируя пассажиру, чем там занимаются. Тот щелкал портативным «миноксом» и тщательно записывал откровения Ветрова. Когда в офисе DST прочли первые донесения советского крота Фэревелла, то поняли, что попали на «золотую жилу». Лишь за первый год работы на западную разведку Ветров передал в DST копии 3000(!) совсекретных документов, по ходу сдав «коллегам» более 500 советских нелегалов и завербованных агентов во многих странах! В ответ французы, готовые в те дни подарить ему хоть Эйфелеву башню с дачным участком в Булонском лесу, исполняли скромные просьбы советского продавца секретов.



Карьера Ветрова закончилась быстро и нелепо во всех смыслах. После совместной пьянки с очередной любовницей на пикнике, тот ее сильно избил и сквозь подаренную шубу пырнул ножом. Досталось и невольному свидетелю потасовки, который от ранения умер. Любовница выжила. Следствие. Суд. Приговор: 15 лет строго режима.

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