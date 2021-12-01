Возможно ли, чтобы НАТО возглавлял российский агент?

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

1 декабря 2021, 18:44

В фильме норвежских телевизионщиков утверждалось, что КГБ разрабатывал молодого Йенса Столтенберга, нынешнего генсека НАТО, когда он делал первые шаги в политике. Тогда тот был активным «леваком». Впрочем, в 1970-х в Скандинавии было особенно модно критиковать НАТО и США. Юный Столтенберг, которому не было и двадцати, по примеру своей старшей сестры Камиллы с удовольствием ходил на антивоенные демонстрации. Йенс даже бросал камни в окна американского посольства в Осло, протестуя против вьетнамской агрессии США.



Позже, как следует из фильма, Столтенберг начал публиковаться в политических журналах, а в 1985 году возглавил Лигу рабочей молодёжи Норвегии. Ещё через пять лет – столичное отделение Рабочей партии страны.



Молодой и подающий большие надежды политик не раз бывал в советском посольстве. Именно в нём, по данным телеканала NRK, с середины 1980-х советские спецслужбы и начали «обрабатывать» Столтенберга. Норвежские телевизионщики утверждают, что в течение нескольких лет Йенс поддерживал тайную связь с третьим секретарём посольства СССР в Осло Борисом Кирилловым.



Официально Кириллов числился атташе по культуре, но, по данным норвежской контрразведки, на самом деле был агентом КГБ под прикрытием. Об этом в 1990 году спецслужбы Норвегии сообщили Столтенбергу. После этого он вроде бы разорвал связи с Кирилловым. Это произошло незадолго до того, как Столтенбергу предложили место в комитете по обороне в парламенте страны.



Журналисты NRK также обнаружили документы советских спецслужб, которые подтверждают контакты будущего генсека НАТО с КГБ. В них Столтенберг проходит под кодовой фамилией Стеклов.



Документальный фильм о связях Столтенберга с КГБ вызвал ажиотаж в западной прессе. Информацию NRK подтвердила пресс-служба политика, а также полиция Норвегии. Йенсу пришлось покаяться за «грехи молодости». Контрразведка не смогла найти доказательств, что тот продолжал связи с советскими агентами. Тем не менее шумиха в прессе не пошла на пользу имиджу Столтенберга. Он был вынужден резко сменить политические позиции, стать ярым антисоветчиком.



Сейчас Столтенберг – генсек НАТО. Боясь новых обвинений в связях теперь уже с российскими спецслужбами, он на словах вынужден быть, как говорится, «святее папы римского». Отношения между Североатлантическим альянсом и Москвой при Столтенберге скатились до вражды и недоверия, напоминающих худшие времена холодной войны.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».

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