Япона мать: раскрыта шпионская сеть Страны Восходящего Солнца

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

24 ноября 2021, 16:38

Этой осенью ФСБ раскрыла шпионскую активность Токио в Москве. Центральные СМИ Японии сообщают о том, что российские спецслужбы располагают данными о многочисленных контактах представителей военного атташата Японии в Москве с гражданами России. Японских разведчиков интересовала информация о перспективных разработках вооружений, военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными странами, особенно с Китаем и Северной Кореей.



Центральное телеграфное агентство Японии Jiji в материале «Российская контрразведка вскрыла шпионскую деятельность японского военного атташата в Москве и приводит конкретные имена её участников» называет фамилию военно-морского атташе Ниттоя Хироси. Он особенно интересовался кадровыми перестановками в Минобороны РФ, техническими характеристиками МБР «Булава», поставками в Китай самолётов Су-35, подводными лодками типа «Лада», местами базирования подлодок типа «Борей».



Повышенную шпионскую активность проявляет и японский военный атташе по вопросам сухопутной обороны Исида Хироки. Он расспрашивал своих российских собеседников о модернизации Вооружённых сил РФ, об отношениях с армиями АТЭС, о военной ситуации на Курилах.



Среди установленных японских разведчиков в Москве числятся также Оно Кадзуя, Синго Хамасаки, Такасэ Ацуси. Все эти «самураи» уже перешли границы дозволенного дипломатам и могут быть объявлены персонами нон грата.



Самая многотиражная газета Японии «Йомиури симбун» в своей корреспонденции из Москвы пишет о том, что все встречи секретоносителей-россиян с японскими дипломатами проводились в различных ресторанах под контролем ФСБ и их содержание задокументировано.



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