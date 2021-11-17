Аргументы Недели → Шпионаж 13+

17 ноября 2021, 19:03

Сенсационная новость промелькнула в Интернете. По сообщениям западных СМИ, от пневмонии скончался скандально известный предатель Скрипаль. Но официального сообщения о смерти печально знаменитого «крота» пока не было.



Даже если Скрипаль умер от последствий коронавирусной инфекции, то всё равно в его смерти обвинят Россию. Для русофобов любой антироссийский бред – это истина в последней инстанции. Обыватели на Западе готовы поверить в любую чепуху про «длинную руку Москвы». Ветеран российских спецслужб полковник в отставке Николай Романов считает, что Скрипаль мог умереть не от воспаления лёгких, а от осложнений после диабета, которым он страдал много лет. Ведь его и в отставку у нас отправили из-за этой тяжёлой болезни.



Не идут ли англичане по пути ЦРУ, которое также «похоронило» в СМИ предателя Потеева? Мучительная смерть от болезни на чужбине - частая судьба перебежчиков. А Потееву было 64 года. И онкология у него повторная. Впервые Потеев заболел раком в 1999 году. Тогда его, по сведениям, прозвучавшим на заочном суде, и завербовали. Пообещали вылечить новейшим лекарством. Оно только появилось в США и стоило почти 30 тыс. долларов за курс. Кстати, этот препарат в России стали применять лишь недавно. Один укол стоит 110 тыс. рублей. Всего надо сделать десять. Кроме дороговизны эти пилюли очень токсичны, зато надолго поражают раковые клетки. Потееву это лекарство продлило жизнь почти на 17 лет. Получается за 30 тысяч баксов предатель сдал не только свыше 80 наших агентов-нелегалов, но и системы связи, пароли, явки. Говорят, что он нанёс ущерб нашей разведке на несколько миллиардов долларов.



Страх отравляет лучше любого яда. Он убивает предателей долго и мучительно. Поэтому жизни и смерти Скрипаля и Потеева не позавидуешь. Ведь к ним даже на их секретные могилы никто не придёт.



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