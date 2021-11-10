Жажда наживы – главная причина предательства в разведке

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

10 ноября 2021, 17:46

В погоне за деньгами агент разведки нередко становится «кротом», слугой двух господ, работая на свою и чужую спецслужбы. Человека, который не пьёт, не нуждается в деньгах и женщинах, не страдает от политических проблем, – такого человека не завербуешь.



Сотрудник австрийского ведомства по защите конституции подозревается в передаче секретной информации России. Причём, возможно, включающей документы немецких спецслужб. В течение многих лет он был влиятельным следователем BVT, Федерального управления по защите конституции и борьбе с терроризмом – австрийской спецслужбы. Его полное имя в соответствии с австрийским законом не разглашается. В статье он назван Эджисто О. Во время обыска следователи нашли различные документы, многие из которых были секретными. И вот сенсация! «Что, возможно, связано с формулой «Новичка», – отмечает одна из немецких газет.



На прошлой неделе в Вене отстранили от должности посла Австрии в Джакарте. До 2020 года Йоханнес П. был генеральным секретарём министерства иностранных дел и, таким образом, самым высокопоставленным дипломатом Австрии. Теперь же его подозревают в злоупотреблении служебным положением и разглашении государственной тайны, поскольку он, вероятно, передал строго конфиденциальное досье Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В документе содержится анализ ядовитого коктейля, которым хотели отравить Скрипаля, и точный состав нервно-паралитического вещества.



По данным прокуратуры Вены, П. получил строго конфиденциальный документ ОЗХО в своём ведомстве в начале октября 2018 года. Два дня спустя, 5 октября, он встретился с О. На восстановленном мобильном телефоне О. следователи обнаружили видеозаписи секретного досье ОЗХО, сделанные в этот день.



Так сотрудник ведомства по защите конституции попал под прицел следственных органов Австрии. Сообщается, что в январе 2017 года тогдашний глава BVT Петер Гридлинг был впервые проинформирован американской разведывательной службой ЦРУ о том, что из его ведомства произошла утечка информации к россиянам. В ноябре американцы якобы снова предупредили Гридлинга: О. отправлял секретные документы со своего служебного адреса электронной почты на личный аккаунт в Gmail. Тогда глава BVT написал заявление на своего сотрудника О. Его освободили от должности и перевели в академию безопасности.



Теперь во время обыска австрийские следователи обнаружили в его доме в Каринтии щекотливые документы. Они нашли множество секретных документов дружественных спецслужб. Правда, пока нет доказательств того, что секретные документы из этого досье передавались России. Однако венские следователи полагают, что в Москву было отправлено «множество данных».



Поэтому члены так называемого Бернского клуба, неформального объединения европейских спецслужб, выставили Австрию за дверь. Произошло это из-за предполагаемой передачи О. данных в Россию.



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