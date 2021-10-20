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Западные спецслужбы ищут компромат на участников «Северного потока – 2»

, 18:19

Западные спецслужбы ищут компромат на участников «Северного потока – 2»

Цены на газ на европейском рынке сейчас взлетели до небес! Исторический максимум был зафиксирован 6 октября – 1937 долларов за тысячу кубометров. Но они ещё не достигли азиатских вершин. Там американский сжиженный газ продаётся за 3 тысячи баксов. Поэтому все корабли-газовозы плюнули на Европу и устремились в Азию.

Говорят, строительство подводного газопровода стоило более 9, 5 миллиардов долларов. Эти большие деньги потратил не только российский «Газпром», но и целый консорциум крупных западных компаний. По плану к концу года по «Северному потоку – 2» должен пойти газ в Германию. Но с каждым днём всё больше возникает препятствий. Ведь в дело активно включились западные спецслужбы.

В городе Осло в одном из ресторанов норвежские контрразведчики повязали двух солидных мужчин. Представителя норвежской компании, участвовавшей в сертификации подводного газопровода «Северный поток – 2» и строящих его судов, обвинили во встрече с «российским разведчиком». Его заподозрили в передаче иностранному государству секретной информации, которая «может навредить фундаментальным интересам Норвегии». По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

Но в заявлении компании DNV GL хотя и подтверждается, что задержанный в ресторане мужчина является её сотрудником, но говорится: «Он не имел доступа к секретным сведениям, а потому не вёл работу над проектами в сфере обороны, а также для нужд норвежских вооружённых сил или правительственных структур, где доступ к тайне является обязательным условием». В свою очередь, норвежская газета Dagbladet пишет, что «россиянин, с которым встречался арестованный, обладает дипломатическим иммунитетом, что означает, что он не может быть привлечён к ответственности на территории королевства». По отношениям наших стран был нанесён удар. Норвежская компания испугалась и вышла из «Северного потока – 2». Кроме норвежцев из-за опасений санкций со стороны США от участия в этом проекте отказалась датская инжиниринговая компания Ramboll. Ранее стало известно, что США намерены опубликовать список европейских лидеров – союзников проекта. Против них ищут компромат западные спецслужбы.

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