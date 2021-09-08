Почему западные спецслужбы бросают своих помощников на произвол судьбы

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

8 сентября 2021, 16:28

Позорное бегство США и их союзников из Афганистана породило новую гуманитарную катастрофу. Сотни тысяч афганцев, тесно сотрудничавших с оккупационными войсками и их разведками, оказались в смертельной опасности. Им грозит месть талибов.



Коррупция привела к бедственному положению афганских военных, не получавших ни зарплат, ни снаряжения и боеприпасов, а бегство президента Ашрафа Гани из страны окончательно подорвало боевой дух афганских солдат.



ЦРУ не предприняло реальных шагов по спасению своей агентуры, так оно ещё и более усугубило их положение. Якобы для лучшей организации пропуска на территорию аэропорта Кабула лиц, которые сотрудничали с американцами, спецслужбы США передали их списки с антропометрическими данными талибам. Короче, с потрохами сдали всю свою афганскую агентуру. Пособники оккупантов попрятались по норам.



Спасать бегущую агентуру вызвались и бойцы частных военных компаний. Первый шаг на этом пути сделал бывший американский морской пехотинец Эндрю Дарлингтон. Как передаёт ABC News, на следующий день после сдачи Кабула он позвонил из Флориды в Кабул своему бывшему сослуживцу и попросил спасти афганского переводчика Обиде, с которым сотрудничал ранее. Переводчик работал со спецназом США и элитной командой SEAL Team Six в течение десяти лет, участвуя в охоте на руководство «Талибана» (запрещён в РФ).



Поскольку тогда был выпущен официальный запрет на действия военных США за пределами аэропорта Кабула, решили действовать тайно даже от своего командования. Американские спецназовцы самостоятельно создали добровольческую оперативную группу, получившую название «Ананас» (Pineapple).



В конце августа Байден заявлял, что США уже эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. Известно, что 50 тыс. афганцев получили разрешение быть на территории США без надлежащих виз. В скором времени афганские беженцы получат разовую материальную помощь в размере 2275 долларов. Но власти США опасаются, что по меньшей мере 100 эвакуированных афганцев связаны с исламскими радикалами и могут представлять террористическую угрозу.



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