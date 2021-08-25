Сейчас главная цель американской научно-технической разведки – выведать тайны российского гиперзвукового оружия

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

25 августа 2021, 18:16

Россия опередила США в создании гиперзвукового оружия на 10–15 лет. Чтобы догнать русских, американцы сделали ставку на шпионаж.



О том, что именно Россия является ведущей страной в сфере гиперзвуковых вооружений, заявил, в частности, глава Стратегического командования (STRATCOM) вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард на симпозиуме по ракетной и космической обороне в Ханствилле (штат Алабама). Американский адмирал напомнил, что в июле Россия провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Предполагается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск».



Кроме гиперзвуковых ракет морского базирования у нас есть и другие. Первый полк, вооружённый «Авангардом», заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии ещё в декабре 2019 года. А с декабря 2017 года на вооружение принят гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал», базирующийся на самолётах МиГ-31.



Не зря даже в западной экспертной среде высказывались мнения, что Россия продвинулась в области гиперзвукового оружия гораздо дальше, чем США и другие страны. И это делает бесполезной дорогостоящую противоракетную оборону.



12 августа ФСБ задержала Александра Куранова – гендиректора, главного конструктора Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем (НИПГС), принадлежащего петербургскому холдингу «Ленинец». Коллеги называют Куранова одним из самых знающих и востребованных «специалистов в области разработок, связанных с углеводородным топливом в летательных аппаратах». Куранов возглавлял дирекцию «Ленинца» по направлению «Новые гиперзвуковые технологии». И координировал работу учёных разных предприятий российского аэрокосмического комплекса. Он посвящён во многие тайны нашего гиперзвукового оружия. Для любой разведки – это настоящий клад сверхсекретной информации. Из открытых источников известно, что Куранов несколько лет был организатором российско-американского симпозиума «Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике», который проводится в Петербурге. Он также участвовал в международных ассоциациях и работал «по заказам многих стран мира».



И другие специалисты по гиперзвуковым технологиям также привлекли внимание российской контрразведки. В частности, в апреле профессору МФТИ и Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерию Голубкину предъявили обвинение по делу о госизмене. Его научными интересами было гиперзвуковое обтекание летательных аппаратов. Кроме того, в конце прошлого года был арестован ещё один сотрудник ЦАГИ – Анатолий Губанов. Он работал над созданием гиперзвукового самолёта. Его также подозревали в передаче секретных российских авиационных технологий иностранным спецслужбам.



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