ЦРУ превратилось в американское гестапо, но передало пытки на аутсорсинг

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

18 августа 2021, 12:57

Поспешное бегство американцев из Афганистана вызвало панику у их марионеток. Ведь талибы жестоко мстят за пытки, которым подвергались их соратники в тайных тюрьмах нынешнего кабульского режима.



Почему талибы первым делом захватывают не военные штабы и учреждения местной власти, а полицейские участки и тюрьмы? Хотят освободить своих арестованных сподвижников, пока их не уничтожили тюремщики. Ведь те сейчас стараются скрыть следы преступных пыток, которым их научили советники из ЦРУ.



Недавно в западной прессе появились новые «утечки» из доклада сенатского комитета по разведке. ЦРУ назвало новую программу RDI, что означает Renditions, Detentions and Interrogations («выдачи, задержания и допросы»). «Выдачи» – это пытки, переданные на аутсорсинг: ЦРУ похищает кого-то и отправляет его на жестокое обращение либо аппаратом безопасности их родной страны, либо, в варианте «экстраординарной выдачи», аппаратом безопасности третьей страны. «Задержания» – это обслуживание, логистика и прямые операции в тайных тюрьмах, где ЦРУ, а не союзная разведывательная служба, содержало людей в заключении. «Допросы» – изощрённые пытки. Новые факты из доклада комитета по разведке Сената США свидетельствуют о двуличии ЦРУ. Прикрываясь набившими оскомину громкими фразами о «демократии и свободе», агенты американских спецслужб не гнушались преступлений.



Сейчас идёт эвакуация американского посольства из Кабула. Для её прикрытия в дипломатический район и зону местного аэропорта перебрасываются 5 тысяч морских пехотинцев и спецназовцев. Агенты ЦРУ умывают окровавленные руки, бросая на произвол судьбы своих марионеток.



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