Разведчик Сергей Нарышкин рассказал о предателе

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11 августа 2021, 20:32

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о предавшем его изменнике Родины, но сам при этом его имя не назвал.



«Предатель и есть предатель. Ну что о нём рассказывать? Он недостоин этого», - констатировал разведчик.



Известно, что ранее Сергей Нарышкин называл предателем бывшего начальника Управления КГБ СССР по Ленинграду Олега Калугина, который был заочно приговорён к 15 годам лишения свободы за измену Родине. Интересно, что познакомился он с ним, как и с Владимиром Путиным, в Ленинградском управлении еще в 1980 году.



Впоследствии оказалось, что Калугин сдал многих наших разведчиков в США, Франции и даже в Австралии. В этот «чёрный список» мог попасть и нынешний глава СВР.



По другой версии, выдать Сергея Нарышкина мог его сослуживец по работе в Бельгии Игорь Черпинский, который сдал всех оперативников советской резидентуры в Брюсселе. Ему удалось сбежать в США.



Подробности читайте на нашем сайте в материале «Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал об изменниках Родины»





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