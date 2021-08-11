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Разведчик Сергей Нарышкин рассказал о предателе

, 20:32

Разведчик Сергей Нарышкин рассказал о предателе

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о предавшем его изменнике Родины, но сам при этом его имя не назвал.  

«Предатель и есть предатель. Ну что о нём рассказывать? Он недостоин этого», - констатировал разведчик.

Известно, что ранее Сергей Нарышкин называл предателем бывшего начальника Управления КГБ СССР по Ленинграду Олега Калугина, который был заочно приговорён к 15 годам лишения свободы за измену Родине. Интересно, что познакомился он с ним, как и с Владимиром Путиным, в Ленинградском управлении еще в 1980 году.

Впоследствии оказалось, что Калугин сдал многих наших разведчиков в США, Франции и даже в Австралии. В этот «чёрный список» мог попасть и нынешний глава СВР.

По другой версии, выдать Сергея Нарышкина мог его сослуживец по работе в Бельгии Игорь Черпинский, который сдал всех оперативников советской резидентуры в Брюсселе. Ему удалось сбежать в США.

Подробности читайте на нашем сайте в материале «Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал об изменниках Родины»

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