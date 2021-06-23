Обмен или обман: кого из заключенных будут менять Россия и США?

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

23 июня 2021, 17:27

Летней сенсацией в мире шпионажа может стать обмен заключёнными между США и Россией в июле этого года. Не зря на днях в Москву и Вашингтон вернулись послы США и России. Наверняка привезли конкретные предложения Госдепартамента и нашего МИДа.



У нас сейчас немалый «обменный фонд». В российских тюрьмах в настоящее время отбывают наказание 73 гражданина США. Конечно, все они рвутся на свободу. Любой обмен – это туман и обман. Дело архисложное. Есть фигуры, запретные для обмена. Например, предателей Потеева или Калугина не захотят отдавать сами американцы. Потому что если они сдадут их, то никто и никогда больше не станет сотрудничать с американскими спецслужбами. По этой же причине и нам нельзя ни в коем случае отдавать на расправу американского перебежчика Эдварда Сноудена. Тогда не жди «инициативников» или новых перебежчиков к нам.



Из США сейчас поступают разные предложения по обмену заключёнными. Самые сенсационные – это обменять Виктора Бута, осуждённого в США в 2012 году на 25 лет, на Уилана или Навального. Второе невозможно. Москва передаст Вашингтону Навального, если выяснится наличие у него американского гражданства или связь со спецслужбами. А на такое политическое самоубийство сам Навальный никогда не пойдёт.



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