ЦРУ взялось за НЛО, а Конгресс - за бюджет ЦРУ

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

16 июня 2021, 17:44

25 июня в Конгрессе США будет заслушан секретный доклад. Западная пресса ожидает от него сенсаций. Ведь речь пойдёт о тайнах неопознанных летающих объектов (НЛО). Чтобы разгадать их, американские спецслужбы потратили 22 млн долларов.



«Американцы уже давно увлечены НЛО, но в последнее время их страсть ещё больше усилилась в ожидании выхода правительственного доклада. Интерес к НЛО ещё больше возбудил бывший президент Барак Обама, когда его спросили о произошедших случаях в программе Си-би-эс «Вечернее шоу с Джеймсом Корденом». – Я действительно говорю вполне серьёзно, – сказал Обама. – Есть кадры, есть записи объектов в небе, и мы не знаем точно, что это такое.



Авторы доклада признают, что многое в наблюдаемых явлениях трудно объяснить, в том числе ускорение объектов, их способность резко менять направление и погружаться под воду. Одно из возможных объяснений – что это метеозонды или какие-то другие воздушные шары – применимо далеко не во всех случаях». Солидарен с Обамой и экс-глава ЦРУ Джеймс Вулси.



НЛО – это не космические корабли пришельцев. Но американская разведка не может объяснить необычные перемещения «летающих тарелок», которые ставят в тупик учёных и военных. Спецслужбы США утверждают, что подавляющее большинство из более чем 120 инцидентов с НЛО, произошедших за последние 20 лет, не имеют никакого отношения к американским военным передовым технологиям. И это, пожалуй, единственный однозначный вывод из засекреченного доклада разведки.



В прошлом году законодатели США включили в закон о выделении средств на разведку положение, что правительство должно представлять ежегодный доклад, излагая в нём всё, что оно знает про НЛО. Именно этот коллективный труд разведсообщества США должен выйти в этом месяце.



Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости