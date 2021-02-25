Американцы давно превратили свои посольства и консульства в опаснейшие разведцентры

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

25 февраля 2021, 18:04

«Службы безопасности Ирландии проводят новую проверку текущих строительных работ, ведущихся в российском посольстве в южной части Дублина, чтобы установить, есть ли там шпионская база».



«В 2018 году правительство Ирландии приняло чрезвычайный закон, чтобы отменить предлагаемое расширение посольского комплекса на Оруэлл-роуд, в Ратгаре, на том основании, что оно представляет угрозу для национальной безопасности Ирландии. Оценка того предлагаемого проекта, который позволил бы увеличить размер комплекса с 2 до 10 тыс. кв. м, выявила ряд помещений и строений, которые, по мнению военных и штаб-квартиры ирландской полиции, были призваны служить базой связи или базой сбора разведданных. Особые опасения вызвала постройка, конструкция которой, казалось, включала элементы военной безопасности», – сообщает британская газета.



«Есть подозрения, что российские разведывательные агентства с тех пор инкорпорировали размещение базы связи в новый, хотя и сокращённый план посольства, который сейчас находится на стадии строительства», – подчёркивается в статье. Издание указывает, что в фокусе новой проверки в 2021 году – «строительство подземной автостоянки для 23 автомобилей, расположенной в задней части комплекса. Подземный комплекс уже построен. Непонятно, зачем Российская Федерация построила подземную автостоянку, если на обширной территории достаточно парковочных мест». Какие ж всё-таки тайны хранит недавно построенное подземелье?



На Западе стало модным пугать своего обывателя-налогоплательщика «русскими хакерами и шифровальщиками». Сейчас англичане и американцы пытаются всячески раздуть шпионский скандал в Дублине. Однако у самих не замечают бревна в глазу. С помощью разоблачений Сноудена выяснилось, что в западных диппредставительствах установлены новейшие и сложнейшие системы электронной слежки. Они составляют целую паутину. Например, существует карта нахождения 700 серверов глобальной системы тотальной слежки за любыми пользователями Интернета под названием XKeyscore. Эти серверы расположены в 150 странах мира, в том числе в Москве, и с недавних пор в Гаване. Они отсутствуют лишь в государствах, где нет американских посольств, но к которым американская разведка проявляет пристальный интерес, например в Иране или КНДР. XKeyscore позволяет получить информацию об электронной переписке, загруженных или отправленных через Интернет файлах. Сведения о просмотренных страницах в Интернете, списки друзей. А также данные из телефонной книги мобильных пользователей. Американцы давно превратили свои посольства и консульства в опаснейшие разведцентры. В жертву глобальному шпионажу приносят даже здоровье своих дипломатов. Знаете, какое облучение на них обрушивается из-за различных антенн, подслушивающих и подсматривающих устройств? Отсюда и случаи психических расстройств.



Подробности читайте в свежем номере «Аргументов недели».



