ЦРУ завербовало половину обучавшихся в США украинских офицеров для диверсионной работы в России

Миллионы граждан Украины работают за границей. Они стали гастарбайтерами не от хорошей жизни на родной земле. Хотят уехать за кордон и немало украинских военных. Это используют иностранные спецслужбы.
В Интернете недавно появились копии официальных документов Службы безопасности Украины. В основном это протоколы допросов офицеров ВСУ, обучавшихся в США, признания украинских военных, завербованных ЦРУ. Оказалось, что только за 2020 год из 350 человек, проходивших за океаном переподготовку по натовским программам, 170 стали предателями. Они дали письменное согласие на сотрудничество с ЦРУ. Так почти вся украинская верхушка продалась американцам. На учёбу в США посылали в основном блатных, тех, кто сумел подмаслить своё начальство и киевских кадровиков. Как установили следователи, минимальной таксой было 800 долларов. А с тех, кого выдёргивали с передовой в Донбассе, требовали уже в пять раз больше.
«За последние годы 70 тысяч военнослужащих уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу на Донбассе, военные называют «иудскими», – заявил украинский генерал Сергей Кривонос. А тут некоторым из украинских военных предлагают высокооплачиваемую работу в ЦРУ. Гастарбайтерам с Украины, конечно, никто не предлагает тёплое местечко в Лэнгли, в центральном аппарате американской разведки. Нужны люди с хорошим знанием русского языка для «грязной работы». Причём не только для оперативной работы «в поле», но и для заброски в Россию с агентурными и даже диверсионными целями в так называемый «особый период».Учившихся в США украинских военных внимательно изучали опытные вербовщики, – продолжил свой рассказ старый разведчик. – Привлекали к сотрудничеству только каждого второго. В особой цене были те, кто до 2014 года жил или служил в Крыму, или имеет родственников и друзей в России. Они могут прикинуться «мирными протестующими», которые будут ездить по городам России и устраивать массовые беспорядки.
Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».
Аргументы Недели → Самое читаемое
Экс-глава Службы внешней разведки Украины Гвоздь: Россия ежедневно усиливает военную группировку на границе
- #ЗАУГЛОМ Наталья Зубаревич. В "десятых" рубили больницы. В "нулевых" - школы. Кого "рубит" ковид?
- 16.02 20:35 Как ЦРУ завербовало почти половину обучавшихся в США украинских офицеров
- 09.02 19:50 Спецоперация «Вакцинация»: как глава Моссада использует в своих целях пандемию коронавируса
- 08.02 12:35 Великобритания разоблачила китайских шпионов
- Новости партнеров Это ли не предательство?
- 01.02 16:31 EADaily: RT разместил видео встречи соратника Навального с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6
- Новости партнеров Спокойный развод со вкусом горькой правды. часть 1