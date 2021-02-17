ЦРУ завербовало половину обучавшихся в США украинских офицеров для диверсионной работы в России

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

17 февраля 2021, 16:40

Миллионы граждан Украины работают за границей. Они стали гастарбайтерами не от хорошей жизни на родной земле. Хотят уехать за кордон и немало украинских военных. Это используют иностранные спецслужбы.



В Интернете недавно появились копии официальных документов Службы безопасности Украины. В основном это протоколы допросов офицеров ВСУ, обучавшихся в США, признания украинских военных, завербованных ЦРУ. Оказалось, что только за 2020 год из 350 человек, проходивших за океаном переподготовку по натовским программам, 170 стали предателями. Они дали письменное согласие на сотрудничество с ЦРУ. Так почти вся украинская верхушка продалась американцам. На учёбу в США посылали в основном блатных, тех, кто сумел подмаслить своё начальство и киевских кадровиков. Как установили следователи, минимальной таксой было 800 долларов. А с тех, кого выдёргивали с передовой в Донбассе, требовали уже в пять раз больше.



«За последние годы 70 тысяч военнослужащих уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу на Донбассе, военные называют «иудскими», – заявил украинский генерал Сергей Кривонос. А тут некоторым из украинских военных предлагают высокооплачиваемую работу в ЦРУ. Гастарбайтерам с Украины, конечно, никто не предлагает тёплое местечко в Лэнгли, в центральном аппарате американской разведки. Нужны люди с хорошим знанием русского языка для «грязной работы». Причём не только для оперативной работы «в поле», но и для заброски в Россию с агентурными и даже диверсионными целями в так называемый «особый период».Учившихся в США украинских военных внимательно изучали опытные вербовщики, – продолжил свой рассказ старый разведчик. – Привлекали к сотрудничеству только каждого второго. В особой цене были те, кто до 2014 года жил или служил в Крыму, или имеет родственников и друзей в России. Они могут прикинуться «мирными протестующими», которые будут ездить по городам России и устраивать массовые беспорядки.



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