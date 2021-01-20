Будущий глава ЦРУ был одним из авторов подготовки цветных революций и подрыва России изнутри

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

20 января 2021, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитики российских спецслужб сейчас внимательно изучают кандидатуру Уильяма Бёрнса, который в ближайшее время может стать главой американской разведки.



Новый президент США совсем постарому наводит русофобскую тень на разведплетень. Обратите внимание, как он расставляет приоритеты. На первом месте среди опасностей для безопасности США – «кибератаки, исходящие из Москвы» и лишь потом «вызовы со стороны Китая или угроза со стороны террористов».



Генеральский сын Уильям Бёрнс с детства был этаким «книжным червём». С юных лет увлёкся историей. Стал бакалавром. Потом его всерьёз заинтересовала политика. Докторскую степень по международным отношениям защитил в Оксфорде. Хорошо знает арабский и русский языки. По словам Макарова, Бёрнс прослужил в американском дипломатическом корпусе 33 года. Достиг там немалых званий и постов. Бёрнс был исполнительным секретарём Госдепа и специальным помощником госсекретарей Уоррена Кристофера и Мадлен Олбрайт. С 2008 по 2011 год работал заместителем госсекретаря по политическим вопросам (третья по старшинству должность после главы ведомства и его заместителя), затем перешёл на пост замгоссекретаря. Он успел поработать при пяти президентах США, а также при десяти госсекретарях. В 2009-м он даже месяц исполнял обязанности главы Госдепа после отставки Кондолизы Райс и до вступления в должность Хиллари Клинтон.



В 2014 году Бёрнс покинул должность первого заместителя государственного секретаря США. Он ушёл на пенсию, продолжая работать над мемуарами и в Фонде Карнеги. И вот новое назначение – в главные шпионы Америки. Его возвращение, тем более не в Госдепартамент, а на позицию главы ЦРУ является нестандартным, так как впервые карьерный дипломат возглавит разведывательное ведомство.



Бёрнса нельзя назвать оголтелым русофобом, в его заявлениях о России отсутствует какая-то немотивированная ненависть к русским. Он чётко определяет Россию в качестве американского оппонента, но не исключает контактов и сотрудничества между странами. Его работа в качестве посла в России сопровождалась многочисленными поездками по стране, многочисленными встречами с самыми разными людьми. Именно в это время стал наиболее активно осуществляться план по подготовке новых цветных революций и подрыву России изнутри.



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