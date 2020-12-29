Что пьют и как опохмеляются разведчики в новогодние дни

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

29 декабря 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Как заметил на днях наш главный нарколог Евгений Брюн, алкоголь наносит вред практически в любых количествах и его нормальная доза – это 0 граммов. Но в новогодние праздники даже он милостиво разрешает чуть-чуть выпить.



Но по-обычному сделать это уже не удастся, коронавирус разогнал всех по своим углам. Даже 20 декабря – 100-летие Службы внешней разведки - разведчики отмечали в режиме онлайн.



Если у аттестованного сотрудника спецслужбы в медицинской книжке написано: «не курит» – это плюс. Но запись о том, что офицер разведки не употребляет спиртных напитков, – большой минус для карьеры. Окружающие косятся: хворый или стукач. Начальство и кадровики к такому оперативному сотруднику относятся тоже с большим подозрением. Они понимают: человек уже «сгорел на работе». А «шлак в завязке» на вербовку ценного агента не способен. В нашей разведке считают: Штирлиц

обязан перепить Джеймса Бонда. Этому не учат в разведшколах и академиях.

А ведь правильно пить спиртное для сотрудника спецслужбы – чуть ли не основное профессиональное качество. Но в зарубежных резидентурах с молодыми сотрудниками щедро делятся алкогольным опытом зубры разведки.



За несколько часов до застолья плотно поешьте жирной пищи. Не помешает кусок сала или бутерброд с маслом, обильно политый сверху мёдом. Рюмка водки или другого крепкого напитка за полчаса до основной пьянки приведёт ваш организм в полную боевую готовность сопротивляться алкоголю. Закусить аперитив можно 10 таблетками сорбентов (раньше это был активированный уголь, теперь используют полифепан или энтеросорбент). Наиболее эффективным среди них считается энтеросорбент на кремниевой основе – энтеросгель, 3–4 столовые ложки которого помогают организму быстрее справиться с выведением спирта. Раньше на Западе много писали, что сотрудники КГБ от опьянения принимали препарат RU-21. На самом деле это только миф.



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