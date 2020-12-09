Кто замешан в убийстве «отца иранской атомной бомбы»?

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

9 декабря 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

После гибели в результате теракта «иранского Курчатова», физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в этом районе мира резко обострилась военно-политическая обстановка. Кто в этом виноват?



Без предателей внутри иранских спецслужб не не состоялась бы эта операция иностранных спецслужб. Им бы не помогли ни израильские спутники, летающие на орбите не так, как все остальные. Ни дистанционные модули стрелкового оружия.



Иранский учёный и его супруга ехали из города Ростамкола (провинция Мазендеран) в сторону Абсарда (провинция Тегеран). Они передвигались на бронированном автомобиле в сопровождении трёх машин охраны. Первая из них ехала впереди, чтобы оценивать ситуацию на дороге. Вскоре внимание Фахризаде привлекли странные звуки в автомобиле. Учёный ошибочно принял их за проблемы с двигателем и вышел из машины. И тут по нему был открыт огонь из припаркованного «Ниссана», который находился примерно в 150 метрах. Огонь вёлся из автоматического стрелкового оружия на дистанционном управлении. Позже машина, из которой стреляли, была взорвана, а самих нападавших на месте не оказалось. Фахризаде был ранен двумя выстрелами в бок и одним – в спину. Пуля повредила ему спинной мозг. Телохранитель накрыл учёного своим телом и был также несколько раз ранен. За готовность к самопожертвованию он достоин высокой награды. А за вопиющий непрофессионализм – самого сурового наказания. Во-первых, охранник должен отличать звук после попадания пули в бронированный автомобиль от шума работающего двигателя. Во-вторых, ни в коем случае не останавливаться после стрельбы на дороге, а, наоборот, нужно увеличить скорость, чтобы быстрее уйти с места покушения. В-третьих, не выпускать охраняемый объект из бронированного автомобиля под пули снайпера.



Исполнителями наверняка стали агенты «Моссада». Специалисты знают, что уже давно шла настоящая охота за Мохсеном Фахризаде. Он считается отцом иранского ядерного проекта. А на Земле обетованной больше всего на свете боятся атомной бомбы в руках Тегерана. Израильский «Моссад» имеет прочные агентурные позиции на Ближнем Востоке. Уже давно они ведут настоящую охоту за исламскими учёными-ядерщиками. Участвовало ли в покушении правительство США? Об этом можно лишь строить догадки. Возможно, Вашингтон был проинформирован заранее – тем более что недавно госсекретарь США Майк Помпео был с визитом в Израиле.



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