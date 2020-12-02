«Ведьмы» из ЦРУ займутся борьбой с коронавирусом

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

2 декабря 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

На что направлены в эпоху COVID-19 главные усилия их шпионов и наших разведчиков?



Скоро новый президент США Джозеф Байден публично объявит, что борьба с пандемиями станет одним из главных приоритетов американских спецслужб. Об этом недавно сообщила американская газета «The Wall Street Journal». Жизнь диктует своё даже спецслужбам. По данным Университета Джонса Хопкинса, в США заразилось коронавирусом более 12 миллионов человек, умерло свыше 260 тысяч пациентов с COVID-19. По обоим показателям страна занимает первое место в мире. Конечно, тема борьбы с терроризмом останется. Но главной станет борьба с пандемией коронавируса. У разведки задачи своевременно выявить новые очаги заражения, добыть секреты эффективного иностранного лекарства от ковида или вакцины, которая лучше других защищает от этой заразы.



На днях Байден номинировал на должность директора национальной разведки Эврил Хейнс, которая в случае утверждения её Сенатом станет первой женщиной на этом посту. Джина Черри Хаспел. Назначена Трампом директором ЦРУ в мае 2018 года. Элизабет (Бет) Кимбер, возглавляет Оперативный директорат ЦРУ. Синтия (Диди) Рэпп возглавляет второй по значимости директорат ЦРУ – аналитический. Дон (Dawn) Мейеррикс является заместителем директора ЦРУ по науке и технологиям. Бриттани Брамелл – руководитель отдела ЦРУ по связям с общественностью. Кортни Симмонс Элвуд – главный юрисконсульт агентства. Тоня Угорец, американка украинского

происхождения, претендующая на должность руководителя интегрированного центра киберугроз. Ради высоких постов они пожертвовали многим: у некоторых нет мужей и детей. Они практически всё своё время отдают службе в разведке



А стремятся они сейчас получить сведения об истинном количестве больных и ситуации с выздоровлением пациентов в тех государствах, которые могут скрывать реальный масштаб проблемы. Например, как до недавнего времени это делала Турция, опасаясь срыва курортного сезона. Также на вес золота ценятся данные, касающиеся работ по созданию вакцин и лекарств от коронавируса. Разведывательные интересы шпионов выходят далеко за рамки чисто медицинских вопросов. Они будут искать возможность ознакомиться с элементами логистики, критической инфраструктуры и не использующимися в обычных условиях системами транспорта и связи. Их также заинтересуют секретные объекты, на которых сосредоточат внимание в той или иной стране.



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