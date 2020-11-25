Сколько ещё россиян готовы продавать секреты Родины?

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

25 ноября 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

Недавний арест представителя «Аэрофлота» в Великобритании Дмитрия Федоткина по подозрению в государственной измене не стал громкой сенсацией. Почему вся информация по этому ЧП засекречена? С чем связан особый порядок расследования и рассмотрения дел о государственной измене?



Ещё 11 ноября этого года Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего представителя «Аэрофлота» в Лондоне, который подозревается в государственной измене, на два месяца. Согласно действующему законодательству, Федоткину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 500 тыс. рублей. Что же такого натворил скромный клерк ведущей авиакомпании России?

Федоткин был завербован разведкой Великобритании и передавал МИ-6 секретную информацию. У Федоткина в Лондоне и Москве обширные связи. Ему было что продать британским Джеймсам Бондам. Ведь, после того как он окончил Московский государственный технический университет гражданской авиации, он работает в «Аэрофлоте» уже 16 лет. Сама должность зарубежного представителя авиакомпании предполагает множество контактов с самыми различными людьми. Не зря же её раньше так любили использовать в качестве «крыши» резиденты КГБ.



В его разоблачении сыграло большую роль Управление внешней контрразведки. Также, как и в скандальных шпионских процессах Ивана Сафронова и Карины Цуркан. Но, если на Западе шпионские скандалы обычно широко освещаются в прессе, у нас чаще всего это тайна за семью печатями. Поэтому за отсутствием подробной информации до окончания следствия либеральная общественность с подачи адвокатов визжат, что «гэбнёй» клеится очередное громкое дело ради звёздочек на погонах. Но сколько верёвочке ни виться, а конец один – суровый приговор за измену.



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