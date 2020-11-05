Шпионская микроволновка для агентов ЦРУ

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

5 ноября 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

Этой осенью в американских СМИ обсуждается громкий шпионский скандал. Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос утверждает, что в Москве он подвергся сильному облучению микроволнами. Из-за этого у него развились изнуряющие мигрени, которые заставили его выйти в отставку.



«Дела сотрудников ЦРУ, ни об одном из которых не сообщалось публично, усиливают подозрения, что эти атаки по всему миру проводила Россия, – полагает The New York Times. – Некоторые высокопоставленные аналитики по России в ЦРУ, должностные лица Госдепартамента и сторонние учёные, а также несколько пострадавших считают Россию наиболее вероятным виновником, учитывая её опыт, связанный с оружием, которое вызывает травмы мозга, и её заинтересованность в подрыве отношений Вашингтона с Пекином и Гаваной».



«Ситуация осложняется тем, что американские чиновники и учёные до сих пор спорят, стали

ли симптомы результатом нападения. Многие дипломаты, сотрудники ЦРУ и учёные подозревают, что мозг жертв повредило оружие, производящее микроволновое излучение. Но некоторые учёные и правительственные чиновники утверждают, что это психологическое заболевание, которое распространилось в стрессовой среде зарубежных миссий. Некоторые указывают на химические вещества, например, пестициды».



Американская пресса утверждает, что во время холодной войны Советский Союз бомбардировал американское посольство в Москве микроволнами. В документе от 2014 года Агентство национальной безопасности заявило, что у него есть разведывательные данные о враждебной стране, использующей мощное микроволновое оружие, чтобы «залить жилые помещения цели микроволнами», вызывая повреждение нервной системы. Название страны было засекречено, но люди, знакомые с документом, сказали, что речь шла о России.



Мария Захарова, официальный представитель МИД России, назвала идею о причастности Москвы «абсолютным абсурдом и какими-то странными инсинуациями». Представитель посольства России в Вашингтоне заявил, что предполагаемые нападения, скорее всего, были случаем «массовой истерии». С этим практически согласны и американские официальные

власти.



Поробности читайте в свежем номере «Аргументов недели».



