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Аргументы Недели Шпионаж 13+

Если хотите, чтобы ваш ребёнок работал в ЦРУ, то «Спросите Молли»

, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

Если хотите, чтобы ваш ребёнок работал в ЦРУ, то «Спросите Молли»

На сайте ЦРУ сказано: «Если ваш ребёнок любознателен, хочет изучать языки и работать в интересах Америки за границей, тогда вам – к нам». Как утверждает ЦРУ, в настоящее время имеется большой спрос на арабский, мандарин (китайский), персидский и русский языки. Однако это не значит, что ЦРУ не интересуют грамотные специалисты, говорящие на испанском, французском, корейском, немецком и всех остальных языках.

С момента создания управления в 1947 году поиск кандидатов, хорошо владеющих иностранными языками, не прекращается. Это необходимо для выполнения своей «глобальной миссии по познанию мира» – таково высокопарное описание деятельности шпионской организации. Как утверждает ЦРУ, согласно исследованиям, маленькие дети не только более успешны в изучении новых языков, чем взрослые, но и улавливают различия в диалектах, знание которых необходимо для разведчика.  В ЦРУ шпионов воспитывают чуть ли не с пелёнок. Для этого и создан интернет-сервис «Спросите Молли».

Подробности читайте в свежем номере «Аргументов недели».

ПВ

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