Почему Болгария занялась поиском у себя российских шпионов

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

21 октября 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

За последние 10 лет скандалы с российскими разведчиками произошли в Австрии, Германии, Греции, Ирландии, Канаде, Молдавии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Словакии, Украине, Чехии, Эстонии. Но самые громкие, конечно, были в США, которые в декабре 2013 г. выслали 49 российских дипломатов, в декабре 2016 г. – ещё 35 «русских агентов», якобы работавших под дипломатической «крышей», а в 2018-м – сразу 60. Но этой осенью «отличилась» Болгария. Власти страны обвинили двух российских дипломатов в шпионаже и выслали их из страны. В ответ Москва недавно объявила persona non grata двух болгарских представителей.



«В ходе досудебного расследования было установлено, что в период с 2016 года по настоящий момент два российских гражданина осуществляли разведывательную деятельность в поисках информации о планах модернизации болгарской армии. Их целью была передача собранной информации, представляющей служебную и государственную тайну, российской военной разведке в Москве», – говорится в заявлении ведомства. Из неофициальных источников известно, что «русские агенты», скрывающиеся под личиной российских дипломатов, могли, в частности, заниматься сбором информации о самолёте F16/блок 70, пытались наладить контакты с ключевыми чиновниками Минобороны Болгарии, занимающимися обеспечением войск, и контрактами с другими странами, а также могут быть связаны с взрывами на болгарских военных заводах.



Кому нужна информация о старом самолёте? Зачем нам болгарские чиновники, занимающиеся обеспечением опереточных войск? И как могут быть связаны дипломаты Великой России со взрывами на болгарских военных заводах?



Власти Болгарии не впервые высылают российских дипломатов. Это уже третий случай за год. Почему же Болгария стала «ястребом» в преследовании безосновательно обвиняемых в шпионаже российских дипломатов? Сейчас болгарские власти оказались в ситуации, когда невозможно бездействовать, не компрометируя себя в глазах западных хозяев. Активизация прокуратуры, например, совпала с визитом тогдашнего генерального прокурора Сотира Цацарова, его заместителя Ивана Гешева, а также руководителей ДАНС к сотрудникам американской разведки. Сразу после высылки первого российского дипломата Борисов был «награждён» долгожданной встречей с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.



Сейчас премьер-министр Болгарии Бойко Борисов делает невозможное, пытаясь угодить одновременно и президенту России Владимиру Путину, и президенту США Дональду Трампу.

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