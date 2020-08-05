Почему силовикам нельзя выезжать в 146 стран мира?

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

5 августа 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудники спецслужб даже на пенсии ещё несколько лет не могут получить загранпаспорт. Пять лет будут невыездным. А некоторые министры, крупные государственные чиновники, сенаторы и депутаты уже рванули на свои заграничные виллы. У них есть второе гражданство или вид на жительство в иностранных государствах. Секретоносители и могут стать лакомой добычей иностранных спецслужб.



Силовика запрещён выезд в 146 стран мира, в том числе и в самые популярные среди россиян: Турция, Греция, Испания, Таиланд, Египет… Не говоря уже о таких верных американских союзниках, как Великобритания, Германия, Франция, Италия, Израиль… У всех этих 146 стран есть договор об экстрадиции с американцами. По запросу из США схватят и выдадут ЦРУ. Небезопасны и другие страны. Например, Мальдивы. У них не было и нет договора об экстрадиции с США. Однако это не помешало американским агентам похитить там гражданина России, 30-летнего Романа Селезнёва.



В последнее время ещё больше закрутили гайки с режимом секретности и выездом за границу. Сейчас даже в Абхазию нельзя поехать уборщице из ведомственной поликлиники ФСБ или СВР. Хотя с 1 августа 2020 года Мишустин открыл границу с этой тёплой республикой. Вот и шутили на Лубянке: «В Анапу, Геленджик никто, кроме ФСБ, не ездит. Если с кем-то познакомишься там на пляже, то это будет обязательно замаскированный чекист».



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