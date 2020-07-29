На кого обменяют американского агента Пола Уилана?

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

29 июля 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Осуждённого в июне на 16 лет за шпионаж сотрудника ЦРУ могут обменять на заключённых в тюрьмах США россиян в августе или сентябре этого года.



На подписи находится Указ президента России о помиловании американского шпиона Пола Уилана. Говорят, за ним уже готов вылететь специальный самолёт из НьюЙорка. По словам адвокатов осуждённого агента, обмен состоится в августе или сентябре этого года.



Уилан уже не первый день находится в Лефортово, а эта тюрьма далеко не курорт. Но куда больше и дольше маются в американских застенках россияне Виктор Бут и Константин Ярошенко. Недавно замглавы МИД Сергей Рябков официально заявил, что Уилан не фигурирует в схемах обменов заключёнными между Москвой и Вашингтоном. Кому же верить?



Менять нашего разведчика на их шпиона – дело привычное. Но где у нас сидят американские шпионы? Поупа, который охотился за секретами подводной ракеты-торпеды «Шквал», в 2000 году по просьбе президента США помиловал Путин. Американский шпион якобы был болен смертельно опасной и редкой формой рака. Но прошло уже много лет, а бывший агент ЦРУ живёт и здравствует. С Поупом нас подло обманули, не обманут ли также и с Уиланом?



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