Каким будет приговор американскому шпиону Полу Уилану

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

3 июня 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

15 июня этого года московский суд вынесет приговор американскому шпиону. 18 лет тюрьмы – именно к такому сроку военная прокуратура требует приговорить гражданина четырёх стран Пола Уилана. Ранее было отклонено ходатайство защиты освободить его под залог в 30 млн рублей.



В декабре 2018 года бывший американский морской пехотинец Пол Уилан был задержан ФСБ с поличным в гостиничном номере «Метрополя» при получении флешки с секретными материалами.



Вот что заявляет бывший директор ЦРУ, а ныне госсекретарь США Майкл Помпео. Как передаёт американское агентство Reuters, он отметил, что Вашингтон намерен получить объяснения Москвы по поводу ареста Уилана. «Мы ясно дали понять, что ожидаем узнать больше об обвинениях, и если его задержание было незаконным, мы будем требовать его немедленного возвращения. Вопрос о Поле Уилане решается в самых высоких правительственных кабинетах США».



До недавнего времени Пол Уилан, владеющий русским языком, являлся сотрудником американской компании BorgWarner Incorporated, имеющей филиалы в 17 странах мира. Он занимался проверкой кандидатов на должности топ-менеджеров. Сейчас руководство BorgWarner особо подчёркивает, что никаких объектов на территории России у них нет, а Уилан ездил в Москву исключительно в собственные выходные и отпуска за свой счёт.



Будучи в Москве Пол Уилан предложил очередному новому другу, сотруднику ФСБ, «помочь» в погашении его долга в 100 тысяч рублей. Только за это попросил принести флешку со служебной информацией. Уилана задержали до того, как он смог ознакомиться с содержимым флешки. Уже через несколько минут после ухода русского приятеля американского шпиона в гостиничный номер вошли сотрудники ФСБ и, показав служебные удостоверения и ордер на обыск, изъяли флешкарту. Агент ЦРУ был взят с поличным.



Он активно использовал Интернет в шпионских целях. В его аккаунте весьма интересный список друзей, большинство из которых курсанты и уже действующие российские военные. Ещё в начале 2010-х Пол имел аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», где у него было около 70 российских друзей. И не русские девушки, до которых так охочи стареющие американские морпехи, а либо военнослужащие, либо сотрудники ФСБ, как отставные, так и действующие. При этом американец не был геем.



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