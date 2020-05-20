Как складывались судьбы жён российских разведчиков

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

20 мая 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]

Настоящие имена и фамилии разведчиков-нелегалов чаще всего навсегда остаются известны лишь очень узкому кругу лиц. Их личная жизнь тоже покрыта завесой тайны. Даже сведения о жёнах и детях находятся под грифом «Секретно». И лишь в редких случаях руководство разведки разрешает санкционированные «утечки в прессу».



У нашего легендарного разведчика Рихарда Зорге было мнение, что «Женщины абсолютно не приспособлены для ведения разведывательной работы. Они слабо разбираются в вопросах высокой политики или военных делах. Даже если вы привлечёте их для шпионажа за собственными мужьями, у них не будет реального представления, о чём говорят их мужья. Они слишком эмоциональны, сентиментальны и нереалистичны».



В ответ на это можно привести кусок из книги воспоминаний замечательной советской разведчицы-нелегала, более 20 лет проработавшей в особых условиях за границей, Галины Ивановны Фёдоровой: «Некоторые полагают, что разведка – не самая подходящая деятельность для женщины. В противоположность сильному полу она более чувствительна, хрупка, легкоранима, теснее привязана к семье, домашнему очагу, сильнее предрасположена к ностальгии. Самой природой ей предназначено быть матерью, поэтому отсутствие детей или длительная разлука с ними переживаются ей особенно тяжело. Всё это так, но те же маленькие слабости женщины дают ей мощные рычаги воздействия в сфере человеческих взаимоотношений».



Рихард Зорге сильно ошибался, недооценивая роль женщин в разведке. Это стало одной из причин его провала. По-иному сложилась судьба семейной пары разведчиков-нелегалов Фёдоровых. Их агентурные псевдонимы – Жанна и Сэп. Для окружающих были преуспевающими бизнесменами, даже миллионерами. Несколько десятилетий Михаил Владимирович и Галина Ивановна снабжали Центр очень важной информацией о деятельности НАТО. Вот сухие лаконичные строчки из их отчёта: «За время нашего пребывания в зарубежной командировке было проведено не менее 300 конспиративных встреч, состоялось около 200 радиосеансов с Москвой, по другим каналам мы переправили в Центр примерно 400 важных секретных материалов».



После возвращения на родину они до самой смерти проживали в скромной двухкомнатной квартирке и довольствовались не менее скромной, хотя и достойной пенсией.



О других легендарных жёнах читайте в свежем номере "Аргументов недели".



