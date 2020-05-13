Разоблачительными средствами военных и разведчиков признаны соцсети и смартфон

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

13 мая 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Верховный главнокомандующий президент Путин впервые внёс важные изменения в Дисциплинарный устав Вооружённых сил РФ. Это связано с ограничением использования Интернета военнослужащими. Теперь солдатам и офицерам под страхом сурового наказания строго-настрого запрещается иметь при себе средства связи, с помощью которых можно хранить или распространять через социальные сети различные материалы служебного характера и данные геолокации. Поможет ли это противодействию работе зарубежных спецслужб?



В новых поправках к Дисциплинарному уставу прямо не сказано, что будет за прегрешения в Интернете. Но, если вспомнить Закон «О статусе военнослужащих», за них предусмотрены такие наказания, как понижение в звании или должности, увольнение с военной службы или арест на 30 суток с отбыванием наказания на гарнизонной гауптвахте. То есть болтуна с айфоном по головке не погладят. К примеру, печальным скандалом стала история с сотрудниками ФСБ, которые сняли стрельбу на Лубянке 19 декабря прошлого года и выложили видео этого инцидента в Интернет. За это 16 человек из Центрального аппарата вскоре были уволены.



Совсем свежая сенсация появилась в Интернете. В США переболевших коронавирусом граждан никогда не возьмут на службу в армию, сообщает Military Times. «Выявленный на медкомиссии COVID-19, подтверждённый лабораторным тестом или диагнозом врача, – причина для перманентной дисквалификации», – говорится в памятке для пунктов вербовки. В Пентагоне подтвердили эту информацию и отметили, что во всех 65 пунктах приёма новобранцев в США всех рекрутов будут проверять – узнавать о возможных контактах с инфицированными, измерять температуру и отмечать иные симптомы. Даже в том случае, если переболевший претендент не показывает никаких симптомов, его негодность будет бессрочной. По оценке журналистов, такая мера – временное решение. Его причина в том, что болезнь пока не изучена до конца: неясно, какой долгосрочный вред она наносит организму заболевшего и может ли возникнуть снова после того, как он вылечится, а также даёт ли пережитая болезнь иммунитет к заражению. В это верится с трудом, скоро все мы переболеем коронавирусом, а кто тогда будет служить?



К тому же можно вспомнить, что в США законом о шпионаже от 1917 года (он ещё действует) устанавливается 20 лет тюрьмы «за распространение ложной информации о вооружённых силах Соединённых Штатов с целью помешать их операциям, вызвать бунт или помешать набору в армию».



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



