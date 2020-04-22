Паника помогает электронной разведке

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

22 апреля 2020, 20:28 [ «Аргументы Недели» ]

Паника используется для ведения разведывательной деятельности, может служить приложение, которое начали предлагать в Иране владельцам телефонов с системой Android. Программа под названием AC19 якобы предназначалась для того, чтобы помочь людям определить, соответствуют ли их симптомы коронавирусной инфекции. Приложение посоветовало гражданам правительство Ирана, разослав миллионы текстовых сообщений на зарегистрированные в стране телефонные номера. Официально говорилось, что власти стремятся предотвратить наплыв здоровых граждан в больницы. AC19 продолжает кружить в Сети, однако его уже удалили из Play Store, которым пользуются обладатели устройств с Android. Оказалось, что создавшая AC19 компания «Смарт Ленд Стратеджи» имеет в своём портфолио приложения, считающиеся инструментами иранской разведки. Это вызывает закономерные опасения у пользователей, тем более что приложение просит их разрешить отслеживать местонахождение телефона в режиме реального времени.



Правительство Ирана тут не одиноко. Власти многих государств используют спецслужбы для электронной слежки за гражданами. Если ваши гаджеты быстро разряжаются, значит, они работают в круглосуточном режиме, а попросту - шпионят за вами. Даже если вы сами отключите смартфон, хакеры в Лэнгли – штаб-квартире ЦРУ или на тайной базе в консульстве США во Франкфурте-на-Майне их запросто включают. То же они делают и с новыми моделями телевизоров. О том, что современные гаджеты вовсю следят за нами, заявлял ещё давным-давно Эдвард Сноуден.



Сейчас хакерский отдел ЦРУ, который формально входит в состав Центра киберразведки этого агентства, насчитывает более пяти тысяч зарегистрированных пользователей. Он сумел создать более тысячи хакерских систем, троянов, вирусов и других вредоносных программ, превращённых в оружие. Масштабы операций этого отдела ЦРУ были настолько большими, что суммарный размер их вредоносных программ превысил размер кода, управляющего Facebook. Таким образом, ЦРУ создало своё собственное «АНБ» – Агентство национальной безопасности, которое не отчитывалось практически ни перед кем.



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