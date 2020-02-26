//Шпионаж 13+

26 февраля 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

"Аргументы недели" продолжают рассказывать о разведчиках-нелегалах, чьи фамилии недавно обнародовал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Одной из самых загадочных фигур в этом списке является Герой Советского Союза Михаил Васенков, проработавший за границей почти 40 лет под именем Хуана Ласаро.



Говорят, испанский он знал с детства. Ведь его мать была эмигранткой из Мадрида. И всё же сам он долгое время не мог избавиться от славянского акцента, хотя и выдавал себя за уругвайца Хуана Хосе Ласаро Фуэнтеса. В перуанской столице Лиме он был студентом факультета журналистики университета Сан-Мартин де Поррес. Потом долгое время колесил по всей Америке в роли модного пресс-фотографа.Очень удобная «крыша» для разведчика.



На работе в особых условиях с 1975 года. Создал и возглавил нелегальную резидентуру, добывавшую ценную политическую информацию, получившую высокую оценку. Васенков самостоятельно наладил агентурную сеть по всей Америке, путешествуя под видом фотографа. Он приобрёл связи в среде политиков и бизнесменов латиноамериканских стран, и эти знакомые оказывали существенное влияние на политику своих государств. Недаром у США

в последние десятилетия на этом континенте один провал следует за другим. Говорят, наш разведчик имел большие связи и в Белом доме в Вашингтоне. Писали, что он раздобыл секретный график визитов президента США в иностранные государства аж на несколько лет вперёд.



Михаил Васенков сумел разоблачить блеф Рейгана в отношении «звёздных войн» и тем самым

сэкономил СССР огромные деньги. А перед арестом наш нелегал раздобыл секретные планы развёртывания американской противоракетной обороны у границ России.



Судя по всему, работа у Васенкова шла хорошо. Не зря же в 1990 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Также награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Мужества, нагрудным знаком «За службу в разведке».



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