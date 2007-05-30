Школа «завтра» начинается сегодня

В нашей общефедеральной газете мы стараемся печатать как можно меньше материалов о Москве. Но на этот раз осознано решили отступить от этого принципа. Нет, этот текст не о финансовых потоках, которые пожирает Москва, а об образовании, свежую струю в которое старается влить столица.

НЕДАВНО были подведены итоги конкурса среди субъектов РФ, определившего передовиков в российском образовании. Регионов-лидеров оказалось три: Петербург, Тюменская область и Москва. Эти субъекты официально назначены ответственными за распространение опыта в образовании на другие регионы. Что может предложить Москва? Она всегда славилась своими необычными школами. Но до нацпроекта «Образование» никто не пытался выбрать лучшее из их опыта, чтобы потом из получившегося набора технологий составить Школу будущего. Именно этим сегодня и занимаются московские теоретики и практики. Благодаря им мы уже сейчас можем представить себе, какой она будет – российская Школа будущего.



Содержательная



ОДНАЖДЫ президент Владимир Путин и министр образования и науки Андрей Фурсенко вместе посещали школу. Увидев на стене плакат с изображением амебы, президент попросил министра рассказать о ее строении. Фурсенко, конечно, не смог. Эта история показывает неэффективность старой схемы обучения: человеку вдалбливаются в голову факты, он пишет контрольную, сдает экзамен – а потом все забывает.

«Обычно на уроке детям дают определение, например, площади. Потом требуют его заучить. Ребенок учит, но ничего не понимает! – объясняет Ольга Глазунова, замдиректора НИИ инновационных стратегий развития общего образования

(ИСРОО), кандидат психологических наук. – Исследования показывают, что при таком подходе суть понятий проходит мимо учеников. Вопросы «можно ли заполнить площадь прямоугольника отрезками?» или «как измерить площадь круга квадратными сантиметрами?» чаще всего ставят школьников в тупик. Чтобы исправить это, в Школе будущего нужно давать больше места обсуждению, развитию мышления, а не зубрежке».



Современная



ТЕ ЗНАНИЯ, которые сегодня дают ученикам в школе, соответствуют уровню первой половины XX века в лучшем случае. Все остальные факты - еще старее. Раньше хотели изменить школьную программу так, чтобы, с одной стороны, не увеличить нагрузку, с другой - ввести в нее современные знания. В Школе будущего подход еще радикальнее: само восприятие старых знаний должно быть современным.

Например, представления о молекуле в сегодняшней науке совсем не такие, как сказано в классических учебниках. Можно сначала рассказать о молекуле по-старому, потом - по-новому. Но лучше будет, если сегодняшний школьник сразу будет знать позицию современных ученых и с нее смотреть на старые теории.

В этом поможет объединение разных предметов. Ведь новое знание, как правило, рождается на стыке нескольких наук. Например, изучение способов помощи человеку при травме одновременно с изучением строения тела человека (биология и основы безопасности жизнедеятельности), получение знаний о Гражданской войне по «Тихому Дону» (история и литература).

Человечная

В ШКОЛЕ будущего к каждому ученику будет индивидуальный подход. Зачатки этого есть уже сегодня: в старших классах дети сами выбирают спецкурсы и направления, которые их больше интересуют. В перспективе у каждого ученика будет свой личный план занятий.

Работают по таким программам, например, в московской школе №218. Там класс по каждому предмету разделяют на группы: сильные ученики, средние, более слабые. Никакой дискриминации нет - все проходят один материал и решают одинаковые задачи. Секрет в том, как они приходят к знанию. Если перед детьми из сильной группы ставится абстрактная проблема (например, формула движения), то ребята из арьергардной группы решают конкретную, узкую задачу (велосипедист движется из точки А в точку B).



Высокотехнологичная



В НАЧАЛЕ учебного года министр экономического развития Герман Греф подарил 22-й гимназии Калиниграда интеракти­вный класс (кстати, впервые эту новинку министр увидел в Москве – и ужасно удивился). Такой класс состоит из интерак­тивной доски, мультимедиа-проектора и оснащенного специальными программами компьютера. «Умная» доска дейст­вительно впечатляет: на нее выводится изображение с компьютера, на ней также удобно писать от руки (причем она сама корректирует изображение – например, выпрямляет неровно начерченную линию), а ученик с места с помощью лазерной указки может показывать непонятные места. Без таких технологий в Школе будущего не обойтись.

Или другой пример. Уже сейчас в некоторых школах Москвы результаты всех работ учащихся оцифровываются. Таким образом учитель может не только оценить развитие каждого ученика, но и посмотреть, какие ошибки он чаще всего допускает. Анализируя эти данные, педагогу несложно понять, что, скажем, Петя Иванов не разбирается в квадратных корнях. И подтянуть его по этой теме.

Но это внешняя сторона. Главная же проблема – заставить заниматься детей, для которых главное информационное пространство уже не школа, а Интернет. «Нужно развивать творчество детей с помощью Интернета! – считает Нина Громыко, руководитель отдела образования и эпистемологии НИИ ИСРОО, кандидат философских наук. – Для этого мы разработали проект под названием «эпистемотека» («кузница знаний»). Он представляет собой эскиз сайта www.epistemoteka.ru, на котором все желающие могут обсуждать серь­езные темы, – например, «есть ли разница между магнетизмом и электричеством». И нарабатывать по ним информацию. За сайтом наблюдают специалисты, которые направляют дискуссию так, чтобы ее содержание углублялось. Скажем, тема «магнетизма» могла начаться с простого вопроса «почему движется магнитная стрелка?». Сейчас на сайте в обсуждении темы «Что такое сознание?» участвуют одиннадцатиклассники, которые рассуждают на уровне 4–5-го курса философского вуза. Это уже результат! Размышляя дальше, можно дойти до вопросов на острие науки – до тех вопросов, на которые наука еще не знает ответов. А потом через ту же эпистемотеку задать вопрос нобелевскому лауреату, разрабатывавшему эту тему. И, быть может, предложить ему свое решение проблемы».



Практичная



В МОСКВЕ чуть больше года назад была организована Школа генеральных конструкторов им. П. Кузнецова. Там ученики с помощью ученых-консультантов старались решить взрослые проблемы. Одна группа задалась вопросом: почему в СССР производили более 150 региональных и магистральных самолетов, а сейчас – не более десятка в год? Школьники учли региональные аспекты, состояние отрасли в целом и характеристики самолетов – и предложили план развития этой системы. Другие группы предлагали свои проекты, касающиеся ядерно-водородной энергетики, мусороперерабатывающей и микроэлектронной отраслей.

В этом году прошла выставка, на которой свои достижения показали школьники а также генеральные конструкторы и профильные научные институты и предприятия. Даже непосвященному человеку было видно, насколько детские проекты совершеннее!

«Подрастающему поколению важно давать не узкое знание, а широкое, энци­клопедическое, – считает Юрий Громыко, директор НИИ ИСРОО, доктор психологических наук. – Они должны быть как люди эпохи Возрождения. Только такой подход обеспечит научный прорыв. Школа ге­неральных конструкторов – это далеко идущая игра, как потешные войска Петра I. В будущем можно говорить о создании детско-взрослых научно-образовательных производств. Предприятия заинтересованы в «свежих мозгах», которые можно привлекать прямо со школьной скамьи. Уже есть предварительная договоренность с ОКБ им. Су­хого. Детско-взрослое про­из­водство – практические занятия для школьников будущего. К сожалению, сегодня ученикам разрешают разве что станки тряпочками протирать...»

Красивая

ВМЕСТО типовых школ появятся школы, оригинальные по архитектуре и дизайну. Дело здесь не в бессмысленной шикарности. Недостаточно пристроить к школе бассейн, теннисный корт или просто тренажерный зал. Психологи пришли к однозначному выводу: школы-казармы не дают развернуться творческому потенциалу (в зданиях, спроектированных исходя из количества метров на человека, мысли негде развернуться!). Ученые называют искалеченное такими явлениями детское сознание менталитетом «ущербного аскетизма». Дети проводят большую часть своей жизни в школе - и она должна быть дружественной, а не агрессивной средой.

Любимая



КОГДА родители ведут своих детей в школу, они, в сущности, о ней ничего не знают. Какую-то иформацию можно получить на собрании, у родителей других детей. Но это очень мало! Взрослые отдают самое дорогое, что у них есть в незнакомое учреждение незнакомым людям. Школьный мир для родителей остается закрытым навсегда: даже если они узнают о проблеме, все равно не могут повлиять на зарвавшихся учителей или одноклассников, которые обижают их ребенка.

«В Школе будущего дети, педагоги, родители и прочие заинтересованные лица (например, работники местной управы или расположенного поблизости театра) тесно связаны, - рассказывает Эльвира Акопова, сотрудник НИИ инновационных стратегий развития общего образования, кандидат психологических наук. - Школу будущего помогает объединить воодушевляющая всех идея. Например, химический лицей №1303 собрался под лозунгом развития отечественной науки, а школа №1835 объединена стремлением к мастерству: каждое дело нужно делать лучшим образом. Эту идеологию должны разделять все участники сообщества. Тогда не будет складываться такой привычной для нас сегодня ситуации - ребенок рассказывает вечером за чаем, о чем ему говорили сегодня учителя, а родители комментируют: «Да ерунда все это!» Такие противоречия сильно вредят образовательному процессу».

Сделать школу «объединенной» поможет Интернет. Уже организуют специальные сайты, где родители могут узнать все об учреждении и пообщаться с админи­страцией, учителями. Через Сеть можно послать анонимную жалобу директору, поделиться любой информацией (скажем, роликом, снятым на мобильный телефон, о том, как учитель ударил ребенка).

Кроме технической информации на форуме обсуждаются те самые сплачивающие идеи. Дискуссию ведет профессиональный психолог. А наиболее острые вопросы (например, «за что нужно драться?», «кто заслуживает уважения?») выносятся на тренинги, где свои мнения уже в «реальном» обсуждении высказывают школьники, родители, учителя.

Как это будет?

ЧТОБЫ выбрать передовые школы Москвы, был проведен масштабный конкурс. Потом Школу будущего обсуждали родители и дети. Так были выработаны общие подходы к проблеме. Сейчас школы-передовики продвигают и обобщают свой опыт. А в прочих учреждениях работают экспериментальные площадки, на которых опробуются те или иные инновации (например, в одной школе упор сделан на индивидуальные учебные планы, в другой развивают самоуправление). Уже 1 сентября в Москве откроется первая школа, которая будет пытаться совместить все наработки. Потом такие школы появятся в каждом городском округе. Очередь за страной...