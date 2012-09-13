В школу на инвалидной коляске

Год назад в адрес Уполномоченного по правам ребёнка РФ Павла Астахова поступали жалобы о том, что в Санкт-Петербурге нарушаются закон об образовании и Конституция РФ: тяжелобольные дети были лишены возможности учиться. Сейчас, похоже, дело сдвинулось с мёртвой точки. Нынешний учебный год начался и для детей с отклонениями в умственном развитии. Некоторые из них впервые узнали, что такое учебники и тетради.

Более 300 детей из Павловского дома-интерната ДДИ №4, о проблемах которого не раз писала наша газета, сели в этом году за школьные парты. Ещё около 150 детей будут учиться в ДДИ №1 в Петергофе. Часть детей, проживающих в семьях, получают знания путём надомного обучения. Председатель Комитета по социальной политике городской администрации Александр Ржаненков в беседе с корреспондентом «АН» подчеркнул, что начало учебного года для детей с тяжёлыми нарушениями – это продолжение не только реформирования детдома в Павловске, а и самой системы закрытых учреждений соцзащиты.

Итак, в городе наконец-то запущена программа обучения «сложных детей». И произошло это благодаря тому, что удалось наконец-то организовать взаимодействие между комитетами Смольного и волонтёрскими организациями. В Павловском детском доме сегодня работают три волонтёрские организации – «Перспективы», «Шаг навстречу» и «Подорожник». Именно они добивались того, чтобы конституционное право детей – право учиться – не нарушалось.

Как рассказали волонтёры общественной организации «Перспективы», ими совместно с Комитетом была разработана специальная методика обучения детей с отклонениями в умственном развитии, и преподаватели для них готовятся уже по новой программе. Комитет по образованию пересмотрел старые нормативы, и теперь значительно реже, чем год назад, детям ставят диагноз «необучаем».

– Ещё два года назад, – говорит президент Санкт-Петербургской Региональной благотворительной общественной организации «Перспективы» Маргарита фон дер Борх, – невозможно было поверить, что все дети Павловского детского дома №4 будут учиться. В Германии ещё в семидесятые годы минувшего века не было «необучаемых» детей, надеюсь, что теперь таких детей не будет и в Петербурге. Все дети должны учиться.

Ещё одним достижением стало и то, что впервые в Санкт-Петербурге 130 детей инвалидов-колясочников теперь ежедневно отправляются в две школы – №68 и №16. Здесь для них специально адаптированные классы по 5–7 человек. Среди предметов – графика, письмо, развитие речи. «Школа – это не только уроки, это возможность общения, выход в другой мир, что крайне важно для наших детей», – говорит заместитель директора Павловского детского дома №4 Андрей Домбровский. Он вспоминает, что ещё пару лет назад, когда детей возили в школы только на экскурсию, воспитанники детского дома первым делом расспрашивали «а где у вас спальная комната?». Сейчас они уже знают, и что такое парта, и что такое классная доска. Безусловно, не все проблемы удалось решить к началу нового учебного года.

Не хватает порой специального транспорта для перевозки воспитанников в школы. Да и в самих школах предстоит ещё сделать очень многое для того, чтобы дети-колясочники чувствовали себя более уверенно и комфортно. Главное – специалисты Комитета по социальной политике и все остальные заинтересованные стороны взяли верный курс: «Мы не стремимся обучить таких сложных детей всем предметам, но наша задача – дать знания и навыки, благодаря которым эти ребята, повзрослев, могли бы самостоятельно жить в обществе».

И ещё. Как рассказала корреспонденту «АН» заместитель председателя Комитета по образованию Ирина Асланян, к нынешнему учебному году по специальной программе уже подготовлено 73 преподавателя, а в течение учебного года переподготовку пройдут ещё 150 специалистов. Всем им предстоит работать с детьми, которых ещё недавно считали необучаемыми.