Российский учитель – неизвестный герой

Как известно нашим читателям, тема образования всегда была коньком «АН». Сегодня для разговора о современной школе мы выбрали необычного собеседника. О проблемах российского образования, педагогах и учениках рассуждает Тина КАНДЕЛАКИ – известная телеведущая, организатор Национального образовательного форума «Умная Школа», куратор одноимённого общероссийского проекта.

Давайте гордиться собой!

– Тина, как отнеслась педагогическая общественность к вашей идее – провести всероссийский форум «Умная Школа»?

– Безусловно, в начале был определённый скепсис. Наши люди не привыкли к тому, что кто-то может заниматься подобной деятельностью не из меркантильных соображений, а из желания менять к лучшему мир вокруг себя. Благодаря форуму педагоги получили возможность рассуждать о том, что необходимо дать детям для максимальной реализации и каким образом можно разбудить любознательность и любопытство у ребёнка. Педагогам есть чем поделиться с коллегами. Цель форума и состояла в том, чтобы наладить коммуникацию как между учителями и представителями власти, так и внутри образовательного сообщества. Одним из итогов Национального образовательного форума «Умная Школа» стал запуск интернет-портала www.умная-школа.рф, новой национальной дискуссионной платформы для обсуждения реформы образования в России, которая позволяет обмениваться мнениями всем желающим в режиме онлайн.

– Вы имеете в виду, что не хватает диалога между сторонами образовательного процесса?

– Не хватает не только диалога. В школах России сегодня рождается масса хороших наработок, о которых никто не знает. Об интересных педагогических открытиях, может быть, напишут в региональных СМИ – и всё, это максимум. Выхода на федеральный уровень почти нет, в рамках страны эти голоса не слышны. То же касается и наболевших вопросов.

– А может быть, не говорят потому, что не надеются получить ответ? Одно дело, когда про такие открытия и острые проблемы на всю страну рассказывает Тина Канделаки. А рядовой учитель – кто его услышит?

– Если не сдаваться и быть конструктивным – услышат. Бурчать по поводу нововведений могут все. Те, кто может чётко сформулировать проблему и предложить конструктивное решение, способны объединить огромное количество людей и обратить на себя внимание власти. Пример тому открытое письмо московского учителя Сергея Волкова по поводу образовательных стандартов для старшей школы. Оно собрало 20 000 подписей, что вызвало реакцию власти – стандарты были отправлены на доработку.

– Хочу заметить, что у «Аргументов недели» это тоже получалось. В марте мы опубликовали Открытое письмо деятелей культуры в защиту системы творческого образования. Его подписали такие мэтры, как Олег Табаков, Владимир Спиваков, ныне покойный Николай Петров. Под обращением подписались более 3 тыс. наших читателей. Итог превзошёл все ожидания. К лету Госдума оперативно приняла несколько законов, которые решили самые острые проблемы, упомянутые в обращении!

– Вот видите. А ведь нужно было сформулировать эти проблемы, сделать так, чтобы Госдума одобрила ваше предложение. Вы это сделали, и всё получилось. Так же и в школьном образовании: нужно стремиться не к критике, а конструктивным действиям.

Обсуждаем вместе

– А что предлагаете Вы?

– Приведу простой пример. Учителя переживают, что на телеэкране педагогов показывают не так, как им хотелось бы. А я говорю им: пока вы сами не начнёте предпринимать какие-то шаги к тому, чтобы это изменить, всё останется как есть. ТВ сегодня не нацелено на «глубокие» программы и образы. Поэтому мы давно не видели бенефисов великих педагогов на центральных каналах и вряд ли в ближайшее время увидим. И я сделала сайт «Умная-школа. рф», на котором можно выкладывать видеоуроки. В США такой формат безумно популярен, и педагоги, выложившие в Интернет видео, становятся культовыми. У нас активности в данном направлении нет, и я призываю к тому, чтобы осваивать этот формат. И если этот ролик посмотрят 500 тысяч человек, при этом познакомившись с новой, интересной методикой, то педагог станет известным и многие захотят у него эту методику позаимствовать.

– Всё это прекрасно. Но, увы, никуда не деться от скептических и, к сожалению, закономерных голосов, говорящих: чем агитировать за видеоуроки, лучше дайте педагогу нормальную зарплату, снизьте нагрузку, чтобы за приличные деньги не приходилось вкалывать на две ставки!

– Безусловно, проблемы есть и их надо решать. Это и низкая зарплата, и большая нагрузка, и бюрократия в сфере образования. Тем не менее, форум показал, что люди не опускают руки и не бросают школу из-за того, что в системе много недостатков. Продолжается творческий поиск, идёт отработка новых подходов и методик, совершаются педагогические открытия. На форуме «Умная Школа» учителя не жаловались на низкие зарплаты, а говорили: давайте обсуждать то, чего мы добились, смотреть, как мы сами можем повлиять на ситуацию, поднять престиж профессии. И этим людям, как я уже говорила, есть что обсуждать и есть чем делиться. И поэтому, параллельно с преодолением системных сложностей, надо всеми силами «вытаскивать на свет» новаторов, креативных людей, готовых что-то менять и делиться своими замыслами со всей страной.

Без концепции – никуда

– Раскручивать ярких личностей – дело, без сомнения, благородное. Однако тот «контент», который талантливый учитель несёт ученикам, должен быть интересным, полезным, современным. А о том, что в России с этим проблемы, говорят многие. Вы с этим согласны?

– С тем, что содержание образования отстало от реальных потребностей общества, – абсолютно согласна. Например, я, как мама шестиклассницы, недовольна некоторыми учебниками. Они неинтересные, а зачастую и непонятные. Когда я ездила в Ивановскую область, именно по этому поводу разговорилась с Ольгой Хасбулатовой, первым заместителем председателя областного правительства, куратором сферы образования. Я – мама школьницы, а она – бабушка, но проблема у нас одна: уроки. Она призналась: «Я доктор исторических наук, но сама не могу понять, что написано в учебнике по обществознанию. Такое чувство, что автор сам до конца не понял, что пытается объяснить». А иностранный язык? По методикам преподавания мы застряли в советском прошлом. Тогда человеку не надо было говорить с иностранцами, поэтому в школе зубрили грамматику и совершенно не уделяли внимания устной речи. В итоге сегодняшние дети без запинки отбарабанят времена английского глагола и при этом двух слов связать не смогут. И педагогу приходится решать эту проблему, выходя за рамки программы. Например, в Твери я познакомилась с учителем английского, на уроке у которого дети смотрят канал «Дискавери». В стандартном плане у него этого нет. Но я, как человек, который учит язык всю жизнь, убеждена, что такие уроки в тысячу раз полезней, чем зубрёжка грамматических правил.

– И тут мы подходим к одной из самых острых проблем российской системы образования, о которой твердят ректоры вузов, принимающие вчерашних школьников, и особенно работодатели: знаний много – толку мало...

– Это, к сожалению, подтверждают и международные рейтинги. Есть PIRLS, который определяет способность учащихся бегло читать, запоминать и пересказывать. В нём мы стабильно входим в четвёрку лучших. Свидетельство тому – популярность разного рода онлайн-дневников. «Живой Журнал» в Америке почти умер, а в России расцвёл пышным цветом: все читают, все пишут. Но дальше приходит время взглянуть на другой рейтинг – PISA, который проверяет, как ученики могут использовать эти знания на практике. И здесь картина почти противоположная. При этом за дверями школы, во взрослой жизни, умения имеют явный приоритет перед чистыми знаниями. Меня как работодателя не интересует, помните ли вы валентность магния. Я смотрю, что вы можете делать, и именно на уровне умений вы конкурируете с другими претендентами на рабочее место.

– Нынешняя школа не учит успешно конкурировать в будущем?

– Не учит. И это касается не только содержания образования. Сегодня нет понимания, что школа и обучение в ней – это проекция будущей профессиональной деятельности. Педагог – прообраз работодателя. «Пятёрку» можно сравнить с заслуженной высокой зарплатой: потрудился – получил. Чтобы заработать эту оценку, нужна мотивация. А её зачастую нет. Наши педагоги постоянно твердят: в классах слишком много детей, невозможно работать там, где больше 20 человек. Я общалась с учителем из Сингапура, где в классах минимум по 40 учеников, а бывает и больше! Спросила его: вы уверены, что можете хорошо научить такое количество детей? Он абсолютно в этом уверен. И, между прочим, Сингапур занимает одно из первых мест по уровню образования.

– Потому что дети в Сингапуре мотивированы на обучение?

– Именно. Они понимают, что образование – это ценнейший ресурс, который имеет конкретный денежный эквивалент в виде будущей зарплаты. Наши школьники этого не осознают. В средней школе в них попросту впихивают знания, причём им этого не хочется. Если школа и педагог нравятся, они просто приятно проводят время на уроке. В 9 классе дети «просыпаются», вспоминая, что будет ЕГЭ. И начинается натаскивание на сдачу экзамена, никак не связанное с накоплением знаний, полезных в будущей жизни. Школьники стремятся сдать ЕГЭ, чтобы поступить в вуз – образно говоря, перескочить в другой вагон поезда под названием «Образование» и поехать дальше. Потом они заканчивают вуз. При этом диплом зачастую пишется по принципу – чем проще, тем лучше.

В итоге мы имеем красивую статистику, показывающую, что у нас большой процент населения имеет высшее образование. Но о том, сколько выпускников вузов работают по специальности и каков уровень их квалификации, никто почему-то не задумывается.

– Выходит, ключевая проблема – повышение ценности образования?

– Проблемы надо решать в комплексе. Одно не может быть оторвано от другого. Нужна масштабная концепция, которая вместит в себя всё – повышение ценности образования, рост зарплаты учителей, требования к уровню компетенций, критерии оценки этого уровня.

– Тем не менее, в недавнем разговоре с президентом Дм. Медведевым вы подняли вопрос о необходимости концепции. И он, помнится, отнёсся к этому без особого энтузиазма…

– Думаю, это был спонтанный ответ. Если бы у меня была возможность более обстоятельно поговорить с президентом, я бы его убедила в том, что концепция непременно нужна. Допускаю, что он не совсем понял, что я имела в виду. Все концепции, которые ему предлагаются, – красивые, теоретические, но, как правило, абсолютно оторванные от практики. Я – чистой воды практик и ориентируюсь на реально работающие проекты. В том числе и те, с которыми знакомлюсь в ходе своих поездок по стране. И знаю, что добьюсь успеха.