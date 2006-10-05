Зарплата учителей будет зависеть от трех букв
№ 22(22) от 05.10.2006 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК ]
Как заметил на встрече с региональными руководителями образования директор Департамента государственной политики Минобрнауки Исаак Калина, «конкурс субъектов федерации - это конкурс эффективности применяемых механизмов и возможность тиражирования идей по всей России. Тут абсолютное равенство прав и условий. Для победы в нем не обязательно быть богатым или иметь суперпродвинутые результаты».
Победителям - миллионы
В течение четырех лет будут отобраны регионы-победители, и их поддержат миллионными федеральными субвенциями до 2009 года. Первые 20 территорий станут известны уже в этом году, остальные 20 в последующие два года. Субвенции, переданные муниципалитетам, включат в себя не только оплату труда, но и расходы на учебно-методические пособия. Причем долю учебных расходов и оплаты труда школы вправе устанавливать самостоятельно. Чтобы школа имела возможность распоряжаться выделенными ей средствами, она должна стать финансово самостоятельной и иметь юридический статус.
Также предполагается создать в регионах такую систему, чтобы она отвечала реальным потребностям населения. Слабые школы закроют или переведут на нижнюю ступень, то есть начального образования.
Кошелек станет толще?
По мнению заместителя Департамента госполитики Минобрнауки Игоря Реморенко, ключевую роль в модернизации образования будет играть новая система оплаты труда педагога. Она должна увеличить его доходы, но будет напрямую зависеть от качества преподавания. На российской трехсторонней комиссии, которая представлена правительством, работодателями и профсоюзами, была предложена следующая формула зарплаты учителей - сумма трех «к»: количество учеников, качество преподавания и квалификация педагога.
Для разработчиков зарплатных идей есть масса подсказок, основанных на законодательстве и опыте других регионов. Базовые оклады по профессиональным квалификационным группам установит правительство. Эту формулу сейчас разрабатывает Министерство здравоохранения и социального развития. А размер и условия оплаты труда, согласно новому Трудовому кодексу, должны продумать органы местного самоуправления с привязкой на региональный норматив. Чтобы зарплата учителей была более справедливая и отвечала всем реалиям труда, Минобрнауки предлагает разбить ее на четыре части: общую, специальную, стимулирующую и поощрительную.
Общая часть обеспечит гарантированную оплату труда исходя из количества проведенных учебных часов и численности учащихся. Специальная будет включать в себя компенсационные выплаты. Например, за сложность предметов, а также за квалификационную категорию педагогов. Стимулирующая - это доплата за почетное звание, государственные награды и т.д. Поощрительная - премиальная, по результатам труда. Ее размер предлагается обсуждать на педсоветах. «Такой подход защитит директора школы от упреков, что любимчикам зарплата и премия - больше.
Кстати, зарплату директорам по новому Трудовому кодексу будут устанавливать органы местного самоуправления», - говорит Игорь Реморенко. Он считает, что сегодня учителя начальных классов находятся в дискриминационном положении, потому что они, как правило, ведут больший объем внеклассной и воспитательной работы, чем учителя-предметники, но на деле их работа зачастую оценивается на 10% ниже. Фактически не оплачиваются внеклассная и внеурочная, воспитательная работа и работа с родителями. А это важный труд, который должен быть достойно оцененным.
Плюсы и минусы модернизации
Однако пока неизвестно, каким образом рассчитывать отпускные, начислять зарплаты младшему обслуживающему персоналу и платить за обучение на дому. Скорее всего, при таком подходе придется отказаться от выплаты за стаж или доплаты молодым педагогам, которые пришли недавно в школу. Возможно, их также переведут на уровень специальных региональных доплат.
Модернизация образования неизбежно приведет к кадровому сокращению. Это очевидно уже сейчас. В России 12 000 классов, в которых занимаются по одному ученику и 65 000 классов, где менее 5 учеников. «Это связано с демографическим кризисом. Количество учащихся уменьшилось на 25%, а количество учителей осталось прежним. Иметь такие малокомплектные классы для России - непозволительная роскошь. Однако надо все четко продумать, чтобы не наломать дров. Особенно это касается детей младшего возраста, плохо, когда маленькие дети ходят учиться за несколько километров от дома», - считает Исаак Калина. Реформаторы считают, что сокращение кадров - это будет своеобразная чистка педагогических рядов. В итоге в школах должны остаться достойные педагоги, те, кто действительно может дать хорошие знания.
Зарубежный опыт
В Германии и Великобритании директора школ имеют полную свободу в регулировании учительской зарплаты. В Германии в рабочем времени учителя четко обозначены и регламентированы зарплатой присутствие на педсовете, повышение квалификации, подготовка к урокам и прочее. По ряду предметов введены коэффициенты. К примеру, уроки литературы имеют коэффициент 1,8, а уроки физкультуры - 1,25. Если какие-то учебные часы были не использованы, то их можно перенести на следующий учебный год. В Великобритании зафиксировано, что ежегодные 1265 часов работы учителя разумно распределяются директором школы в течение года. По рекомендации министра образования, продолжительность учебного дня не должна превышать 6,5 часа.
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