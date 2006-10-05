Зарплата учителей будет зависеть от трех букв

Как заметил на встрече с региональными руководителями образования директор Департамента государственной политики Минобрнауки Исаак Калина, «конкурс субъектов федерации - это конкурс эффективности применяемых механизмов и возможность тиражирования идей по всей России. Тут абсолютное равенство прав и условий. Для победы в нем не обязательно быть богатым или иметь суперпродвинутые результаты».

Победителям - миллионы

В течение четырех лет будут отобраны регионы-победители, и их поддержат миллионными федеральными субвенциями до 2009 года. Первые 20 территорий станут извест­ны уже в этом году, остальные 20 в последующие два года. Субвенции, переданные муниципалитетам, включат в себя не только оплату труда, но и расходы на учебно-методические пособия. Причем долю учебных расходов и оплаты труда школы вправе устанавливать самостоятельно. Чтобы школа имела возможность распоряжаться выделенными ей средствами, она должна стать финансово самостоятельной и иметь юридический статус.

Также предполагается создать в регионах такую систему, чтобы она отвечала реальным потребностям населения. Слабые школы закроют или переведут на нижнюю ступень, то есть начального образования.

Кошелек станет толще?

По мнению заместителя Де­партамента госполитики Мин­обрнауки Игоря Реморенко, ключевую роль в модернизации образования будет играть новая система оплаты труда педагога. Она должна увеличить его доходы, но будет напрямую зависеть от качества преподавания. На россий­ской трехсторонней комиссии, которая представлена правительством, работодателями и проф­союзами, была предложена следующая формула зар­платы учителей - сумма трех «к»: количество учеников, качество преподавания и квалификация педагога.

Для разработчиков зар­платных идей есть масса подсказок, основанных на законодательстве и опыте других регионов. Базовые оклады по профессиональным квалификационным группам установит правительство. Эту формулу сейчас разрабатывает Министерство здравоохранения и социального развития. А размер и условия оплаты труда, согласно новому Трудовому кодексу, должны продумать органы местного самоуправления с привязкой на региональный норматив. Чтобы зарплата учителей была более справедливая и отвечала всем реалиям труда, Минобрнауки предлагает разбить ее на четыре части: общую, специальную, стимулирующую и поощрительную.

Общая часть обеспечит гарантированную оплату труда исходя из количества проведенных учебных часов и численности учащихся. Специальная будет включать в себя компенсационные выплаты. Напри­мер, за сложность предметов, а также за квалификационную категорию педагогов. Стимулирующая - это доплата за почетное звание, государственные награды и т.д. Поощрительная - премиальная, по результатам труда. Ее размер предлагается обсуждать на педсоветах. «Такой подход защитит директора школы от упреков, что любимчикам зар­плата и премия - больше.

Кстати, зарплату директорам по новому Трудовому кодексу будут устанавливать органы местного самоуправления», - говорит Игорь Реморенко. Он считает, что сегодня учителя начальных классов находятся в дискриминационном положении, потому что они, как правило, ведут больший объем внеклассной и воспитательной работы, чем учителя-предметники, но на деле их работа зачастую оценивается на 10% ниже. Фактически не оплачиваются внеклассная и внеурочная, воспитательная работа и работа с родителями. А это важный труд, который должен быть достойно оцененным.

Плюсы и минусы модернизации

Однако пока неизвестно, каким образом рассчитывать отпускные, начислять зарплаты младшему обслуживающему персоналу и платить за обучение на дому. Скорее всего, при таком подходе придется отказаться от выплаты за стаж или доплаты молодым педагогам, которые пришли недавно в школу. Возможно, их также переведут на уровень специальных региональных доплат.

Модернизация образования неизбежно приведет к кадровому сокращению. Это очевидно уже сейчас. В России 12 000 классов, в которых занимаются по одному ученику и 65 000 классов, где менее 5 учеников. «Это связано с демографическим кризисом. Количество учащихся уменьшилось на 25%, а количество учителей осталось преж­ним. Иметь такие малокомплектные классы для России - непозволительная роскошь. Однако надо все четко продумать, чтобы не наломать дров. Особенно это касается детей младшего возраста, плохо, когда маленькие дети ходят учиться за несколько километров от дома», - считает Исаак Калина. Реформаторы считают, что сокращение кадров - это будет своеобразная чистка педагогических рядов. В итоге в школах должны остаться достойные педагоги, те, кто действительно может дать хорошие знания.

Зарубежный опыт

В Германии и Великобритании директора школ имеют полную свободу в регулировании учительской зарплаты. В Германии в рабочем времени учителя четко обозначены и регламентированы зарплатой присутствие на педсовете, повышение квалификации, подготовка к урокам и прочее. По ряду предметов введены коэффициенты. К примеру, уроки литературы имеют коэффициент 1,8, а уроки физкультуры - 1,25. Если какие-то учебные часы были не использованы, то их можно перенести на следующий учебный год. В Великобритании зафиксировано, что ежегодные 1265 часов работы учителя разумно распределяются директором школы в течение года. По рекомендации министра образования, продолжительность учебного дня не должна превышать 6,5 часа.