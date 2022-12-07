Аттестат об образовании никогда не значил так мало, как сегодня

Аргументы Недели → Образование 13+

7 декабря 2022, 16:24

Почти две трети детей не могут получить в школе базовые интеллектуальные навыки. Проблема так или иначе присутствует во всех странах мира, система среднего образования которых устроена по-разному.



Все к этому настолько привыкли, что даже не задают себе страшного вопроса: а чем таким важным кормят недоросля в школе, если он через 11–12 лет ежедневного обучения не в состоянии ставить цели, подбирать инструменты, поддерживать самодисциплину, формировать кругозор, искать информацию? Может быть, его «грузят» не той информацией? Или не так её подают? Или просто инфы слишком много, чтобы поместить её в маленький человеческий мозг, который ещё и склонен выталкивать всё ненужное обратно?



Просто мир трансформируется с такой скоростью, что никакие образовательные стандарты за ним не успевают. Точно так же многие вещи устаревают быстрее, чем мы доносим их из магазина до дома. Современный подросток привыкает, что не нужно зубрить то, что можно загуглить. И даже знание иностранных языков уже не кажется необходимостью, раз вот-вот появятся электронные переводчики на любой язык: ты говоришь смартфону текст на своём родном, а он выдаёт собеседнику на его родном.



Меняются и цели образования. Ещё недавно лучшие ученики мечтали формировать идеалы, а не компетенции. Передовые школы и университеты пестовали элиту, которая будет вести нацию к процветанию, а не поставляли на рынок столько-то инженеров, врачей и администраторов. Сегодня же студенты всё чаще спрашивают «Как можно это продать?» Никак нельзя? Так какой смысл это изучать?



Всё это, конечно, не означает, что системное образование утратило свои перспективы. Но «корка» аттестата никогда не значила так мало, как сегодня. Корпорации скорее возьмут на работу троечника, за полгода проехавшего с рюкзаком Латинскую Америку, чем трижды краснодипломника, не знающего, как завязать разговор с девушкой в баре. Многие знания – это не обязательно хорошо: ещё Шерлок Холмс предпочитал не захламлять «чердак» своей головы «разной ерундой» и не ведал, что Земля движется вокруг Солнца.



Подробности читайте в свежем номере «Аргументов недели».