В Болонскую систему Россия вошла криво-косо и предсказуемо не получила от неё всех возможных дивидендов

Аргументы Недели → Образование 13+

6 июля 2022, 15:46

Болонская система (или Болонский процесс) – это не организация со странами-членами и офисом в итальянской Болонье. Просто в 1999 г. министры образования 29 европейских стран подписали в стенах старейшего в мире Болонского университета декларацию о едином пространстве высшего образования в Европе. Смысл в том, чтобы школьник из Венгрии мог со своим аттестатом поехать в Париж и поступить с ним в Сорбонну. Или проучиться четыре года на искусствоведа в Севилье, а потом плюнуть и стать магистром юриспруденции в Лондоне.



Цель достигается за счёт введения единообразных систем школьного (12 классов) и высшего (бакалавриат, магистратура, докторантура) образования. Мобильность признана большим благом для взросления и понимания мира, и львиная доля европейских студентов минимум семестр учатся за пределами родной страны, как сказали бы в СССР, «по обмену». Упростить мобильность призваны программы вроде Erasmus: можно даже получить стипендию для обучения за границей. А полученный диплом будет признан в любой развитой стране.



В 17 лет человеку проблематично выбрать профессию на всю жизнь. Зато возможность сменить специальность внутри обучения делает выпускников более успешными и мотивированными перед выходом на рынок труда. Для России это особенно актуально: у нас люди с высшим образованием часто работают совсем не по профессии или там, где нет необходимости в пяти годах образования. В этом смысл разделения на бакалавриат и магистратуру: проучился четыре года, посмотрел, стоит ли продолжать и по какой специальности нужен второй этап.



Сегодня в Болонскую систему входят 48 стран: это европейские государства, а также США, Австралия, Бразилия, Канада, Китай и Япония. А Россия присоединилась к процессу в 2003 году. Ввести 12 лет обучения в средней школе часто грозились, но так и не решились – во многом чтобы не путать карты с призывом в армию. А в вузы Болонская система пришла в довольно специфической форме.



До 2003 г. в большинстве вузов сохранялись советские специалитеты, на которых учились 5–6 лет. Как правило, они предполагали сначала изучение теории и лишь потом – практику, которая начиналась на 5–6-м курсах. Поэтому многие ректоры, не мудрствуя лукаво, просто брали специалитет, отрезали от него год и называли это бакалавриатом. А отрезанный год-другой становился магистратурой. Отсюда и скептическое отношение населения к российскому бакалавриату как к неполному высшему – дескать, теория без практики, при Союзе учили лучше. А многие ректоры поддакивали, выдавая собственные грехи за системные.



В общем, в Болонскую систему Россия вошла криво-косо и предсказуемо не получила от неё всех возможных дивидендов. Студенты ругали дипломы, с которыми за границей толком не устроиться. Хотя патриотически настроенные чиновники видели в стандартизации дипломов двигатель «утечки умов», который позволяет образованным специалистам увозить свои мозги за границу. В Совфеде Болонскую систему даже назвали «пылесосом», который высасывал из России наиболее способных. Хотя эмигранты не виноваты, что жизнь в России не кажется им ни комфортной, ни перспективной.



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