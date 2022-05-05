Образование культивирует списывание и плагиат. Грош цена таким дипломам и специалистам

Около половины студентов российских вузов списывают или выдают за свои чужие материалы для рефератов, курсовиков и дипломов без ссылок на источники. К такому выводу пришли исследователи Высшей школы экономики. А если позволяет кошелёк, можно и всю работу заказать на стороне. Привычка к этому формируется ещё в школе, где ученика заваливают таким количеством «домашек», что шансов добросовестно их подготовить немного.
В 1990-е индустрия списывания только формировалась. Обедневшие научные сотрудники кропали от руки, продавали изыскания у метро и неплохо зарабатывали. В середине 2000-х с появлением дешёвого Интернета начинается бум: контор по изготовлению заказных работ становится очень много, а цены падают. С повсеместным введением антиплагиата, примерно с 2013 года, цена и требования к работам возрастают. А начиная с 2018 года отмечается закат рефератного бизнеса в том виде, в котором он появился в нулевые, происходит возврат к условной автономизации исполнителей.
Оценки рынка гуляют от 5 до 9 млрд рублей в год. Заказчик и исполнитель находят друг друга с помощью агрегаторов. Многие исполнители (скрипторы) ищут клиентов по старинке: через кафедры вузов или пасутся в студенческих чатах. Ну и сарафанное радио – вечный двигатель студенческого плагиата. Дипломная работа стоит не так и дорого – редко дороже 50 тыс. рублей. А по срокам – 2–3 месяца. Исследователи ВШЭ полагают, что большинство заказных авторов дипломов сами степени не имеют. А людей из науки среди них – не больше четверти.
Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».
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