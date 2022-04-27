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Южноуральские вузы будут принимать документы от абитуриентов онлайн

, 14:08

Южноуральские вузы будут принимать документы от абитуриентов онлайн
Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Для подачи заявления необходимо воспользоваться суперсервисом на портале «Госуслуги».

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков анонсировал, что суперсервис «Поступление в вуз онлайн» будет работать в приемную кампании 2022 года. К уже существующим функциям разработчики добавили новые возможности. Так, подать документы в электронной форме смогут поступающие не только на бюджет, но и внебюджет, льготные и целевые места. Кроме этого, была доработана система обновления конкурсных списков.

В приемных комиссиях вузов Челябинской области отмечают, что количество абитуриентов, использующих онлайн-сервисы для поступления, растет год от года. Некоторые южноуральские университеты внедрили такие платформы много лет назад. ЮУрГУ принимает документы в электронном виде с 2006 года. В прошлом году этим способом воспользовались около 7,5 тысячи абитуриентов. Подобный сайт появился и у МГТУ им. Носова.

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