Южноуральские вузы будут принимать документы от абитуриентов онлайн

Аргументы Недели. Челябинск → Образование 13+

27 апреля 2022, 14:08 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Для подачи заявления необходимо воспользоваться суперсервисом на портале «Госуслуги».

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков анонсировал, что суперсервис «Поступление в вуз онлайн» будет работать в приемную кампании 2022 года. К уже существующим функциям разработчики добавили новые возможности. Так, подать документы в электронной форме смогут поступающие не только на бюджет, но и внебюджет, льготные и целевые места. Кроме этого, была доработана система обновления конкурсных списков.

В приемных комиссиях вузов Челябинской области отмечают, что количество абитуриентов, использующих онлайн-сервисы для поступления, растет год от года. Некоторые южноуральские университеты внедрили такие платформы много лет назад. ЮУрГУ принимает документы в электронном виде с 2006 года. В прошлом году этим способом воспользовались около 7,5 тысячи абитуриентов. Подобный сайт появился и у МГТУ им. Носова.