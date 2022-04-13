И снова ваучер, только уже детский

Аргументы Недели → Образование 13+

13 апреля 2022, 16:28

В ряде регионов России в ближайшее время стартует запись в кружки и секции в учреждениях дополнительного образования детей. Уже не первый год в стране идёт эксперимент с так называемыми «ваучерами» – сертификатами, которые обеспечены бюджетными средствами для оплаты дополнительных занятий. В ряде регионов к ним уже привыкли, а некоторым только предстоит влиться в эту систему.



Впервые о «ваучерах» применительно к системе дополнительного образования детей в России заговорили осенью 2019 года. Изначально провозглашёнными целями эксперимента стали учёт и контроль в сфере дополнительного образования. На практике данная стройная теория вылилась в появление двух видов сертификатов (такая система была изначально и сохраняется в ряде регионов, постепенно идёт переход на единые документы). Первый получил название «сертификат учёта» и представляет собой уникальный номер в специальной электронной системе, который можно получить на региональном портале госуслуг. Выдаётся такой сертификат всем детям в возрасте от 5 до 17 лет, имеющим гражданство РФ. Без сертификата этого вида в регионах, где уже идёт эксперимент с «ваучерами», ребёнка не примут ни в один кружок в государственном учреждении дополнительного образования.



Второй вид «кружкового документа» получил название «сертификат с номиналом» и отличается от первого тем, что обеспечен определённой суммой. Эта сумма может быть списана на посещение кружков, за которые в муниципальных организациях берут деньги, а также реализована в частных образовательных учреждениях, если они получили лицензию на образовательную деятельность в соответствии с требованием Министерства просвещения.



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