30% студентов Челябинской области изучают инженерное дело и технологии

Аргументы Недели. Челябинск → Образование 13+

26 января 2022, 08:01 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Будущих профессионалов на Южном Урале готовят 27 вузов.

Контрольно-счетная палата Челябинской области опубликовала исследование высшего образования в регионе. На территории Южного Урала расположены 27 высших учебных заведений, 23 из которых государственные. В 2020 году высшее образование получали более 84 тысяч человек, из них чуть больше половины обучались на очной форме.

Среди самых популярных отраслей науки среди студентов Челябинской области КСП выделила 4 направления. 31,5% студентов осваивают инженерное дело, технологии и технические науки; 25,2% — науки об обществе. Чуть менее популярны образование и педагогические науки (12,1%), здравоохранение и медицинские науки (8,9%).

Напомним, что вчера отмечался День российского студенчества. Поздравления южноуральской молодежи направили первые лица Челябинской области. Кроме этого, как сообщал сайт «Аргументы Недели», для студентов региона были организованы праздничные мероприятия, в том числе церемония награждения.

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