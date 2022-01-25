На челябинской телебашне включат праздничную подсветку в честь Дня студента

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25 января 2022, 08:50 Анна Семенова

Студенты сегодня отмечают свой праздник. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Ее можно будет увидеть после 19 часов.

Сегодня отмечают свой праздник все Татьяны и все представители студенчества. 25 января заканчивается сессия и будущие специалисты отправятся на заслуженные каникулы.

В Челябинске лучших студентов чествуют с самого утра. Свои поздравления уже озвучили губернатор Алексей Текслер и глава города Наталья Котова.

Благодарности от ЗСО и партии «Единая Россия» были вручены волонтерам, которые весь прошлый год помогали решать важные социальные задачи.

Кроме того, сегодня в 16:00 на катке в парке им.Терешковой будет организован большой праздник для талантливой молодежи (вход по пригласительным).

А в 19:00 на челябинской телебашне (она находится на улице Орджоникидзе, возле парка им.Пушкина) в честь праздника будет включена специальная подсветка.

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