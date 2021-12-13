Школьник из Челябинской области победил во всероссийском конкурсе «Ученик года»

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13 декабря 2021, 11:37 Анна Семенова

Кирилл занимается спортом, изучает английский, ходит в театральную студию и хорошо учится. Фото: минобр Челябинской обл

Кирилл Вагапов из Троицка признан самым лучшим в 2021 году.

Вчера, 12 декабря, в Ульяновске, где проходил финал Всероссийского конкурса «Ученик года-2021», огласили имя победителя. Лучшим стал наш земляк, троичанин Кирилл Вагапов. Он учится в 11 классе средней общеобразовательной школы №3.

В финал Кирилл вышел благодаря хорошей успеваемости, успехам в спорте, активной общественной деятельности. Мальчик профессионально занимается легкой атлетикой. Он дважды побеждал на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре.

Еще один представитель Челябинской области, школьник из магнитогорской гимназии №53 Александр Гилязов также стал лучшим, ему досталась номинация «Лидер года».

Всего в финале состязались 100 учеников 9-11 классов из 38 российских регионов. Им были предложены пять испытаний: творческая презентация себя, краеведческий конкурс «Широка страна моя родная», дебаты, ролевая игра и решение различных кейсов.



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже поздравил парня с победой на своей странице в Инстаграм. Он написал: «Поздравляем и гордимся тобой, Кирилл! Успехов, пусть у тебя все получится!».

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