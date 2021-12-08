Два школьника из Челябинской области поедут на конкурс «Ученик года-2021»

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8 декабря 2021, 11:14 Анна Семенова

Двое южноуральцев будут бороться за звание самых умных. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Соревнования среди самых умных пройдут в Ульяновске.

Финал конкурса будет проходить с 8 по 13 декабря. Школьников ждут пять конкурсных испытаний. Всего за звание самого умного в 2021 году поборются 83 ученика со всей страны. От Челябинской области в Ульяновск отправятся двое – магнитогорец Александр Гилязов и троичанин Кирилл Вагапов.

Ребятам предстоит не только оригинально презентовать себя, но и показать свои знания в краеведческом конкурсе, дебатах, ролевой игре, решить несколько поставленных задач.



Сообщается, что звание «Ученик года» будет не единственным в этом году. Также наградят школьников в номинациях «Общественник года», «Интеллектуал года», «Творческая лично года», «Лидер года», «IT-мастер года».

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