Правильно ли школа лезет ученику под хвост?

Аргументы Недели → Образование 13+

4 октября 2021, 18:10

В иркутском образовательном центре № 47 шестиклассника не пустили в школу из-за собранных в хвостик волос. Работники учебной организации мотивировали своё решение тем, что в уставе школы прописано, что мальчики должны быть аккуратно и коротко подстрижены. Ученика попросили снять резинку. Он отказался. Тогда парнишку отвели в кабинет психолога, куда приходили учителя и давали ему задания. По словам мамы мальчика, учителя говорили, что «мужики так не ходят», и даже проводили параллели с транссексуалами.



На следующий день ученик пришёл на уроки - правда, уже без хвоста. Но скандал набирал обороты. Прокуратура решила разобраться в том, насколько правомочны были действия руководства школы. В министерстве образования состоялось расширенное совещание по вопросу внешнего вида школьников. Не только серьёзные ведомства отреагировали на прецедент. В соцсетях развернулась настоящая битва между поборниками соблюдения требований устава школы и тех, кто выступал в защиту самовыражения и индивидуальности учеников.



Во всех ли школах так строго относятся к внешнему облику учащихся? Разумеется, нет. Всё зависит от руководства учебного заведения. По словам некоторых педагогов, государство пытается защищать свои устои. Школа — проводник государственной идеологии. Конечно, один хвостик никакой революции не сделает, но у страха глаза велики. Но всякое действие, как известно, вызывает противодействие. Подростки просто из чувства протеста, возможно, массово станут завязывать хвостики. На самом деле кроме причёсок школьников и непедагогичных действий отдельных учителей у нынешней школы много других проблем.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости