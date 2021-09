В «Турнире большого города» приняли участие 20 тысяч киберспортсменов

Аргументы Недели → Образование 13+

28 сентября 2021, 18:35

Фото: Pexels

В Москве завершился «Турнир большого города», в котором более 20 тысяч москвичей сразились в 11 киберспортивных дисциплинах. К участию допускались все желающие без ограничений по возрасту. Параллельно были организованы соревнования по шахматам, шашкам и поддавкам.

«У киберспортивных дисциплин и классических интеллектуальных игр много общего. Они развивают внимание, скорость реакции и усвоения информации, стратегическое мышление, учат быстро принимать решения. Именно поэтому возникла идея провести такой большой общий турнир. Особо хочется отметить, что состязания объединили детей и родителей, людей разных возрастов и профессий и помогли представителям разных поколений лучше понять друг друга и расширить круг общих интересов», – рассказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

По его словам, трансляции турнира посмотрели более 800 тысяч человек. Среди киберспортивных дисциплин были представлены: Brawl Stars, Dota 2, HearthStone, FIFA 21, Mobile Legends: Bang Bang, League of Legends, PUBG Mobile, Standoff 2, Valorant, World of Tanks и World of Tanks Blitz.

Организатором турнира выступил центр «Патриот.Спорт» при Департаменте образования и науки города Москвы.

