Почему трудно выучить иностранный язык и как это сделать

13 сентября 2021, 13:36 Валерия Шавельева

Светлана Шермазанова

Без иностранного языка сегодня – никуда. Но и выучить его не так-то просто, особенно, если в детстве момент был упущен, а сейчас дел столько, что совсем не до него. «Аргументы Недели» поговорили с руководителем департамента иностранных языков Международной академии бизнеса и управления, профессором кафедры иностранных языков Военного университета Министерства обороны, кандидатом социологических наук, доцентом Светланой ШЕРМАЗАНОВОЙ и узнали, почему кому-то изучение иностранного языка дается легко, а кому-то нет, а также, как исправить ситуацию и, наконец, понять и выучить чужой язык?

– Светлана Викторовна, с какими проблемами чаще всего сталкиваются люди, которые хотят выучить иностранный язык?

– Я бы условно разделила эти проблемы на две категории: лингвистические, связанные с изучением непосредственно языковых особенностей, и социально-психологические. Начнем с лингвистических, и в качестве примера возьмем самый популярный язык – английский. Первая проблема, с которой сталкиваются люди при его изучении, – так называемые, «ложные друзья переводчика».

– Давайте поясним: «ложные друзья переводчика» – это слова, которые похожи на русские по звучанию, но обозначают совсем другое?

– Верно! Они «мешают» простому и быстрому изучению языка, потому что, будучи похожими на русские эквиваленты, переводятся иначе. Например, английское слово «complexion» – вовсе не «комплекция», а «цвет лица», а «intelligence» ¬– «интеллект», «разведка», а не «интеллигенция». Вторая лингвистическая проблема – обилие в английском языке так называемых фразовых глаголов. Если после этих глаголов поставить предлог или наречие, то они меняют свое значение. Например, «to carry» – «носить», а «to carry out» – «выполнять», «осуществлять». Или «to look» – «смотреть», «to look for» – «искать», а «to look after» – «заботиться», «ухаживать». Третья проблема: большое количество идиом – особых фраз, которые имеют переносное значение; пословиц и поговорок, которые тоже не способствуют быстрому усвоению языка. К примеру, «It’s not my cup of tea» – «Это не моё», «Это не моя стихия»; «I’m on the top of my world» – «Я на седьмом небе от счастья».

– Не является ли проблемой еще и то, что идиомы, как и сленговые слова, например, вообще редко изучают в школах и вузах основательно, из-за чего люди просто впадают в ступор, когда слышат про дождь из собак и кошек, например.

– Да, это как раз следующая лингвистическая проблема. Вы имеете ввиду английскую идиому «It rains cats and dogs», которая переводится «Дождь льет, как из ведра». В наших учебных заведениях преподают так называемый классический вариант языка – то, что мы слышим по телевидению в новостных сообщениях или изучаем по классическим произведениям. Вот только, когда человек начинает общаться с обычными людьми – носителями языка, он просто ничего не понимает. Язык – это живой организм, в нем постоянно появляется большое количество новых слов – неологизмов, не говоря уже о сленге и жаргоне. Неологизмы всегда возникают в связи с развитием науки, новых информационных технологий, и, что называется, на злобу дня. Печатные словари смогут напечатать то, что появилось вчера, только при их переиздании через 5 или 10 лет. А за это время появится еще больше новых слов, которые поступят в язык из живой речи. Из этого вытекает еще один фактор: плохое восприятие иностранной речи на слух. Так называемое «аудирование» – это обычно слабое место при изучении языка.

– Из-за отсутствия опыта общения с иностранцами?

– Конечно! Именно поэтому мы не только не можем понять некоторые неологизмы, но еще и не слышим, как произносятся слова в обычной жизни. А где же общаться с иностранцами? В школах такое не предусмотрено, и даже не во всех вузах есть стажировки за рубежом, учеба по обмену. Возможность общаться на живом языке, таким образом, значительно затруднена. А лингвистические проблемы становятся серьёзным препятствием в изучении языка в принципе.

– А что с социально-психологическими проблемами?

– Здесь на первое место выходит мотивация к изучению языка. В школе детей заставляют родителей, а когда они вырастают, основательно взяться за язык мешают семейные заботы. Обычно во взрослом возрасте язык учат быстрыми темпами, если это связано с возможностью заработка или переезда за границу. В остальных случаях люди останавливаются на полпути, потому что не хватает времени, ведь заучивать информацию нужно в огромных количествах. Структуры языков очень отличаются друг от друга, поэтому, если логику не уяснить изначально, то просто вызубрить не получится.

– Значит, проблемы связаны еще и с возрастом?

– Думаю, да. Помимо нехватки времени есть и физиологические факторы: с возрастом память ухудшается, возможность быстро воспринимать информацию тоже. Но не стоит опускать руки, ведь, хоть дети и впитывают информацию, как губки, у них зачастую нет мотива для изучения языка. Учить их заставляют родители. Кроме того, дети очень неусидчивы. А это два главных фактора. У взрослых больше самоконтроля. И это несомненное преимущество. Но изучить язык самостоятельно будет все-таки сложно в любом возрасте. Здесь всегда нужна помощь квалифицированного педагога.

– То есть выучить язык даже «с нуля» все-таки возможно. Но как это сделать? Как решить все эти проблемы и «заговорить»?

– На первом месте должна стоять мотивация – цель, с которой вы изучаете язык. Определитесь с ней и осознайте, что это вам на самом деле нужно. Второе – усидчивость и готовность впитывать информацию. Все новомодные методики «выучи язык за три дня/три месяца» – не работают. Если вы хотите знать и понимать – нужно постоянно заниматься и быть открытыми к получению знаний. Третье – профессионализм педагогов. В интернете очень много предложений от людей, которые даже не являются студентами языковых вузов; и они постоянно хотят нас всех чему-то научить. Это неправильно! Учить должен профессиональный педагог, пусть даже студент, но педагогического вуза, где учат именно методике обучения языку. Представьте, что вы, не обладая методикой, приезжаете в другую страну, и вас просят преподавать русский. Да, вы умеете говорить, но с чего начать и как обучать – вы не знаете. А тем более не знаете, как сделать это так, чтобы был эффект. Поэтому правильный выбор – квалифицированный педагог, а не просто человек, владеющий языком.

– Обучение с педагогом – не дешевое удовольствие, поэтому люди и выбирают курсы в интернете или изучение языка «за три дня».

– Финансовый фактор здесь, конечно, немаловажен: нанять педагога или поступить на курсы – дорого. Поэтому нужно подготовиться финансово. Или найти другой выход: учить самостоятельно, но делать упор на практику. Существенную роль в изучении иностранного языка играет общение с иностранцами. Для этого в наше время даже не обязательно выезжать за границу. Можно найти друга по переписке в интернете и выйти с ним в Skype или FaceTime. Главное – говорить и слушать, чтобы убрать языковой барьер. Также нужно читать статьи в интернете по любым тематикам, слушать подкасты и смотреть англоязычный YouTube или фильмы и сериалы, например, на Netflix. Так вы постоянно будете слышать живой язык.

А еще важно помнить: изучить иностранный язык трудно, но абсолютно реально. Да, у всех разные лингвистические способности, у кого-то склонность к изучению языков больше, у кого-то меньше, но при желании язык выучить можно! Главное, найти четкую мотивацию. Дорога покорится идущему!

